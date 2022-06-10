屈臣氏網店優惠｜年中減價低至半價　人氣美妝、衛生巾買一送一

撰文：陳婉珺
出版：更新：

【屈臣氏網店優惠】屈臣氏網店於6月10日至6月23日期間舉行年中減價優惠，易賞錢會員可享4大限時優惠，包括全單88折、$30折扣、免運費等。此外，亦有不少精選產品減價低至半價，例如衛生巾、美妝、個人護理用品等，部分衛生巾、護膚品更可享買一送一或第二件半價優惠。以下《01女生》就為大家精選了屈臣氏減價的抵買優惠產品。

屈臣氏網店優惠│精選產品買一送一

屈臣氏年中減價期間，有不少產品都有買一送一優惠，相當抵買。當中，敏感肌必備的BIODERMA控油卸妝潔膚水、KOTEX高潔絲指定熟睡褲以及護舒寶最新的Air Cushion秒吸抗黏衛生巾都有買一送一，女生可以趁優惠入貨。

▼▼▼【按圖看】屈臣氏優惠│精選產品買一送一▼▼▼

+1

屈臣氏網店優惠│精選產品第二件半價

除了買一送一外，其他精選美妝、個人護理用品等產品亦有第二件半價優惠，抵買推介有：肌研極潤保濕水凝霜、AHC瞬效保濕B5微導入乳液、MAYBELLINE無極限濃密睫毛液等，可以照顧不同的護膚及化妝需要，適合一眾愛美的女生。

▼▼▼【按圖看】屈臣氏優惠│精選產品第二件半價▼▼▼

+1

屈臣氏網店優惠│易賞錢會員日

6月10至6月11日期間，易賞錢會員凡於網店購物輸入優惠碼【happy12】，即可享全單88折，變相折上折。6月10日買滿 $388，再送連花清瘟膠囊1盒及便利妥新冠檢測試劑盒3盒。此外，6月19日更有限定父親節驚喜優惠日，易賞錢會員只要買精選產品滿 $500，即送神秘禮品。

屈臣氏優惠│易賞錢會員日（屈臣氏）

屈臣氏網店優惠│$30折扣、免運費

6月11日至6月16日期間，易賞錢會員於門市或網店買精選產品滿 $250，出示門市優惠券或輸入優惠碼【JUN30】，即減$30。網店買精選產品滿 $800輸入優惠碼【MY80】即減$80。如於網店購物更可免費選用「順豐智能櫃」自取服務，變相免運費，更有機會獲得價值高達$380禮品。

屈臣氏優惠│$30折扣、免運費（屈臣氏）
屈臣氏網店限時減價　多款護膚品買一送一　防疫用品優惠價發售屈臣氏母親節優惠2022│網店3大母親節優惠　美妝、衛生巾買一送一洗頭水推薦｜消委會16款安全洗頭水 同款差$55 屈臣氏萬寧最平？消委會髮膜｜21款含致敏成分　$1.2屈臣氏4.5分　哪款評分最高?屈臣氏消費券優惠2022｜賺$460獎賞　保健美容買滿指定金額減$65海港城優惠券│消費換高達$15000優惠券　低至半價歎美食、購物SOGO Thankful Week 2022掃貨攻略　逾20款$500以下美妝套裝推介
01女生
美粧潮流
女生熱話
瘦身美容
消費時尚
護膚
品牌推介
美妝
着數優惠
購物優惠
屈臣氏
你可能感興趣