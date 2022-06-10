屈臣氏網店優惠｜年中減價低至半價　人氣美妝、衛生巾買一送一

【屈臣氏網店優惠】屈臣氏網店於6月10日至6月23日期間舉行年中減價優惠，易賞錢會員可享4大限時優惠，包括全單88折、$30折扣、免運費等。此外，亦有不少精選產品減價低至半價，例如衛生巾、美妝、個人護理用品等，部分衛生巾、護膚品更可享買一送一或第二件半價優惠。以下《01女生》就為大家精選了屈臣氏減價的抵買優惠產品。



屈臣氏網店優惠│精選產品買一送一

屈臣氏年中減價期間，有不少產品都有買一送一優惠，相當抵買。當中，敏感肌必備的BIODERMA控油卸妝潔膚水、KOTEX高潔絲指定熟睡褲以及護舒寶最新的Air Cushion秒吸抗黏衛生巾都有買一送一，女生可以趁優惠入貨。

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屈臣氏網店優惠│精選產品第二件半價

除了買一送一外，其他精選美妝、個人護理用品等產品亦有第二件半價優惠，抵買推介有：肌研極潤保濕水凝霜、AHC瞬效保濕B5微導入乳液、MAYBELLINE無極限濃密睫毛液等，可以照顧不同的護膚及化妝需要，適合一眾愛美的女生。

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屈臣氏網店優惠│易賞錢會員日

6月10至6月11日期間，易賞錢會員凡於網店購物輸入優惠碼【happy12】，即可享全單88折，變相折上折。6月10日買滿 $388，再送連花清瘟膠囊1盒及便利妥新冠檢測試劑盒3盒。此外，6月19日更有限定父親節驚喜優惠日，易賞錢會員只要買精選產品滿 $500，即送神秘禮品。

屈臣氏優惠│易賞錢會員日（屈臣氏）

屈臣氏網店優惠│$30折扣、免運費

6月11日至6月16日期間，易賞錢會員於門市或網店買精選產品滿 $250，出示門市優惠券或輸入優惠碼【JUN30】，即減$30。網店買精選產品滿 $800輸入優惠碼【MY80】即減$80。如於網店購物更可免費選用「順豐智能櫃」自取服務，變相免運費，更有機會獲得價值高達$380禮品。