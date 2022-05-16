消委會香腸實測：30款僅7款達4.5分 這兩款最低鈉+最低總脂肪！

【消委會香腸實測】香腸富含豐富蛋白質，許多香港人生活也總離不開香腸。不少女生常到咖啡廳邊打卡邊享受一份all day breakfast，而這份「全日早餐」中總少不免各式各樣的香腸。今日消委會便實測了30款香港市面有售的香腸，當中逾8成半高鈉，還有半數屬高脂食物，愛健康又怕變胖的女生一定要知道哪款最低鈉和最低總脂肪！



消委會公布了30款香腸的營養及安全測試，當中竟有26款屬「高鈉」、15款屬「高脂」，更有3款檢出內地及歐美禁用獸藥「呋喃西林」的代謝物「SEM」，可損害實驗動物的生殖器官以及關節軟骨退化與四肢變形。另外，還有2款檢出「多環芬香烴」，可致癌兼具基因毒性。即看看30款中哪款最值得選擇及較高分吧！

【消委會香腸實測】消委會公布了30款香腸的營養及安全測試。（消委會圖片）

【消委會香腸實測】最低鈉：龍堡 蜜糖雞尾腸 $20.9

30款中最低鈉含量的是龍堡的蜜糖雞尾腸，鈉含量為565毫升/100克，在逾8成半「高鈉香腸」中脫穎而出。

【消委會香腸實測】最低鈉：龍堡 蜜糖雞尾腸 $20.9（消委會圖片）

【消委會香腸實測】最低總脂肪：BILINSKI'S Organic Wild Mushroom with Italian Herbs - fully cooked chicken sausage $138

大多女士最怕胖，相信大家最好奇的當屬哪一款香腸最低脂！最低總脂肪的是BILINSKI'S Organic Wild Mushroom with Italian Herbs - fully cooked chicken sausage，脂肪含量為5.5克/100克。

【消委會香腸實測】最低總脂肪：BILINSKI'S Organic Wild Mushroom with Italian Herbs - fully cooked chicken sausage $138（消委會圖片）

【消委會香腸實測】30款僅7款達4.5分！

在30款香腸樣本中沒有一款樣本獲滿分評價，僅7款獲4.5分。而這次檢測的所有香腸樣本平均每條重量為43克。根據中國營養學會的《中國居民膳食指南（2016）》建議的食物標準分量相約，1份肉類應為40至50克。

▼▼▼【按圖看】消委會香腸實測｜以下7款香腸獲4.5分！▼▼▼

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另外，以下3款檢出內地及歐美禁用獸藥「呋喃西林」，根據以往的研究顯示「呋喃西林」可損害實驗動物生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，而其代謝物「SEM」則可能令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化與四肢變形。

▼▼▼【按圖看】消委會香腸實測｜3款香腸檢出內地及歐美禁用獸藥▼▼▼

此外，有兩款香腸檢出可致癌物「多環芳香烴」，或與其經煙燻製作有關。雖然2款香腸所檢出的「多環芳香烴」含量沒有超過歐盟的限制用量，但由於4種「多環芳香烴」在實驗動物皆具致癌性及基因毒性，因此建議人們應盡量減少攝入基因致癌物。

▼▼▼【按圖看】消委會香腸實測｜2款香腸檢出可致癌物「多環芳香烴」▼▼▼

3款港人至愛「香腸餐單」小心高鈉！

港人愛吃的小吃或是早午晚餐也不時會看到香腸的身影出現，而消委會便分析了3款港人最常吃的「香腸餐單」，鈉含量也十分高，分別是香腸熱狗、香腸煎蛋公仔麵及火腿香腸煎蛋方包早餐，下圖便列出各餐單的鈉含量，方便大家參考！

【消委會香腸實測】消委會便分析了3款港人最常吃的「香腸餐單」，鈉含量也十分高。（消委會圖片）

消委會：5大選購+烹調香腸Tips

1) 不同種類的香腸樣本雖含豐富的蛋白質，但國際癌症研究機構於2015年把加工肉類歸類為「令人類致癌」，因此世衞建議市民應節制進食加工肉類，以降低患癌風險。消費者應減少進食香腸等加工肉類作為吸收蛋白質的主要來源，並選擇非加工肉類：如海鮮、蛋、乾焗原味果仁、乾豆和豆製品等，較健康之餘蛋白質含量亦較一般加工肉類高。

2) 在選擇香腸產品時，可根據包裝上的產品描述、配料及營養標籤等，盡量選擇較低脂及低鈉的產品，減低患上高血壓及心血管疾病的風險。

3) 購買前應仔細查看包裝是否完整，並留意食用期限或到期日以確保產品沒有過期。

4) 購買後應根據包裝指示存放香腸，一般存放於4°C或以下的地方，開封後亦應盡快食用完畢。

5) 烹調香腸等加工肉類時，應避免高溫的烹調方法例如煎 炸、燒烤。