眼妝教學｜6個步驟打造賣萌專用無辜圓眼妝、約會專用誘惑貓眼妝

只要改變眼妝，就能立刻給人不同印象，不管你是想給人減齡童顏感，還是想要桃花氣場全開的小媚惑，從眼妝下手準沒錯～



今天，就來分享小紅書博主蔣蔣的入門技巧，一起把重點筆記好！

來看看兩種不同眼妝的簡單畫法吧，新手也ok喔。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

顯嫩圓眼妝

狗狗眼睛般無辜萌感的圓眼，總給人可愛討喜的好印象！而且，這種眼妝畫法可以瞬間有減齡喔～如果，你想追求少女般的稚嫩感，那一定要好好學起來～

Step1.暖色調眼影盤

蔣蔣選擇的是偏珊瑚粉橘色澤的眼影盤，可以讓整眼妝看起來既有氛圍感卻不會過於稚氣，使用略帶微珠光的暖粉色，從睫毛根部往上延伸至整個上眼皮進行打底，並稍微帶到下眼尾的地方，再使用同色調但略深一些的粉棕色在眼頭與眼尾的位置進行加深，也可以稍微加深眼下臥蠶處，最後用手指直接取沾取大亮片珠光色點綴眼皮中央，可以讓眼妝看起來更加立體飽滿！

Step2.內眼線＋眼瞼下至

先用棕色眼線筆畫出內眼線，再用小支的眼影刷沾取眼影盤中深棕色自然向外延伸眼線，接著同樣用深棕色眼影畫在下內眼線處，打造出自然放大雙眼的效果！

Step3.睫毛中間長兩邊短

在眼中貼上長一點的假睫毛，眼頭與眼尾兩端貼上較短的睫毛，這樣能夠使眼睛縱向放大，縮短中庭，讓整體五官看起來更加減齡呦！

同場加映：眉毛畫法簡易4式：臉型決定平眉、彎眉粗幼度 兩眼間距重中之重（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

桃花長眼妝

長眼型眼妝以橫向畫法為主，很推薦給內雙或是單眼皮的女生，會給人一種有點媚惑的神情，又能有效讓眼睛變得更有朝氣，想成為行走的桃花美人嗎？趕快學起來就對啦！

Step1.冷色調眼影盤

選擇帶冷調的淺粉紫色，能夠讓眼皮視覺上消腫，用眼影刷沾取淺紫色進行打底，從眼窩大面積暈染至眉尾處，下眼影則是往上畫與上眼影銜接，然後使用較小一點的眼影刷沾取深一點的紫色重點加深上眼尾，最用珠光色提亮眼頭！

Step2.上揚眼線＋開眼頭

使用棕色眼線填補內眼線，延伸至眼尾後向上拉出貓眼眼線，接著眼頭的位置稍微沿著眼型往外畫，下眼線則從眼球下方往外往上與上眼線做銜接，使整體眼型更加修長！

Step3.漸長式睫毛

與圓眼不同，可以在眼頭貼短一點的睫毛，越靠近眼尾貼上越長的假睫毛～眼形自然就變得很有誘惑力喔！

學會了嗎～還沒學會的話，趕快把蔣蔣的影片多看幾遍吧！改變眼妝風格是不是沒有想像中來得難呢？不妨利用這個週末的時間挑戰看看不同的妝容吧！

延伸閱讀：

整形算什麼？爸爸要我別再用彩妝詐騙了！小紅書爆紅神級技巧，小眼扁平臉秒變性感女神

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】