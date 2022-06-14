丸子頭、韓系馬尾OUT！5個日系春夏短髮編髮造型　這綁法最顯臉小

短髮清爽且顯年輕，是這幾季髮型師剪到手軟的人氣髮型，不過或許多數女孩最困擾的，就是短髮過渡期時要長不短且沒型的尷尬階段，甚至同一個髮型看久了難免有些乏味，面對種種短髮上的狀況題又該怎麼辦呢？



想要增添髮型的變化性，儂編精選五招短髮綁髮造型攻略，短髮控女孩必須學起來！

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1.小臉髮夾

對於手殘女孩來說，複雜的綁髮技巧或許有些難度，若妳剛好介於瀏海要長不短的過渡期，那麼就很推薦這招！挑選簡單俐落的髮夾，可以不規則的方式夾單邊固定髮絲，又或者像下圖一樣透過多個細髮夾交疊排列裝飾於頭髮兩側，既能有梳整的效果，背影的髮型也別有一番個性呢！

2.日系繞繩馬尾

日本女孩都在瘋的繞繩馬尾，不只是長髮女孩的專利！若你頭髮的長度剛好落於耳下至肩膀處的中短長度，但因為過渡期髮尾容易凌亂、亂翹的話，就很適合搭配短橡皮圈一節一節纏繞於馬尾上，不只能有繞繩馬尾同樣的視覺感，還能使髮型收理得更乾淨俐落。

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3.俏皮葡萄辮

日系女孩想為短髮創造更多俏皮感，綁髮得變化可不只有丸子頭而已！短髮由於髮絲層次高容易亂翹，因此在綁髮上建議分區塊進行！可以將頭髮分成上中下三部分，並且分別以髮圈固定，不只能預防短髮層次亂跑，還有宛如拳擊辮般的效果呢～

4.繞繩雙馬尾

同樣延續日本女孩最愛的繞繩馬尾髮型，若妳的頭髮長度屬於落於肩膀的中長度，那麼在綁髮上就可以將頭髮分為上下兩半，上半部紮出雙馬尾後，用多圈髮圈紮出繞繩感，而下半部的髮絲則可以以小黑夾固定，雙層次的視覺感會讓髮型更有個性。

5.花式花瓣辮

若妳自認是造型小天才，那麼一定得嘗試這款花瓣辮！透過不同層次的抓髮、高低分層的綁法，營造出馬尾不規則且帶點立體度的輪廓～若妳剛好有染髮，這樣的花式綁髮造型更能創造出髮色的漸層度，會讓短髮馬尾不再那麼單調無趣。

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