2022口碑最好睫毛膏頭5位！第1名竟是開架品牌　自然捲翹CP值極高

你也想擁有洋娃娃一般根根分明的長睫毛嗎？濃密捲翹的睫毛是放大眼睛與眼神迷人的關鍵！



就算先天沒有長睫毛的優勢也可以用睫毛膏來補足，好用的睫毛膏讓你一刷就上天堂，為了怕踩雷的你們，儂編今天就要來推薦2022的新款睫毛膏Top 5，愛漂亮的儂粉們絕對必看必買！

來看看2022超好用睫毛膏Top 5，是成為迷人桃花眼的關鍵！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Top 5 Benefit 壞女孩無重豐盈防水睫毛液

Benefit一直是儂編的愛用品牌，他們家除了眉彩類很有名以外，這次儂編要推大家入坑的就是「壞女孩無重豐盈防水睫毛液」這個名字一看就好壞、好愛、好霸氣啊！今年Benefit特別推出了防水加強版，就是要讓你當整個星際裡睫毛最濃翹的女孩，BADgal BANG睫毛液擁有360度零死角的刷頭，還特別添加了獨家反重力成分，讓睫毛一整天都不失捲翹度，非常適合香港夏天潮濕悶熱的天氣喔！

Top 4 MJ 超現實激長睫毛膏升級版

MAJOLICA MAJORCA的「超現實激長睫毛膏」居然也有升級版！輕柔纖細的LLL纖維加上超持久激長配方，想刷出根根分明的睫毛就一定要靠它了，不只根根分明，「超現實激長睫毛膏」還添加了保養成分，怎麼刷都不怕截斷掉落，同時還主打能夠讓睫毛支撐12小時不下垂，出去玩使用它非常方便，一整天也不用補睫毛膏啦！

Top 3 ettusais 魔束捲翹睫毛底膏

你是不是也很容易刷出「蟑螂腳」般的睫毛啊？結塊又顯髒的睫毛會影響整個妝容質感！ettusais今年全新推出的「魔束捲翹睫毛膏」就是「蟑螂腳睫毛」的剋星，不用再擔心自己手殘，有了這支睫毛膏，手再怎麼笨拙也很難刷出失敗的睫毛！它擁有超強防水、抗汗抗油功效，小巧有彈性的刷頭使用起來超輕鬆，加上深紫色、沉靜灰兩個唯美特殊色號，直接讓你變成混血辣女孩！

同場加映：眉毛畫法簡易4式：臉型決定平眉、彎眉粗幼度 兩眼間距重中之重（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Top 2 KISSME 纖細持久防水纖長睫毛液

你也有短睫的困擾嗎？不管怎麼刷，都無法刷出纖長的睫毛，還很容易將剛畫好的底妝弄髒？KISSME的這款纖細持久防水纖長睫毛液就非常適合你！採用3.9mm三角極細刷，不管是短睫毛、下睫毛、化妝新手，輕鬆刷出羽毛般的纖長睫毛。今年也推出了「莓果紫」、「粉紅棕」雙色，讓睫毛也有小巧思！

Top 1 1028 飛激濃瞬翹防水睫毛膏

登登！第一名就是一上市就受到超多好評的1028「飛激濃瞬翹防水睫毛膏」，榮登NO.1儂編完全不意外，因為它真的太好用啦！集了所有強大功能於一身，防水防油性強、纖維極細不結塊、持久不掉屑，儂編自己也清空了好幾個！更讚的是1028今年推出了彩妝控敲碗已久的濃郁朱古力色澤「朱古棕」！比深黑色更柔和，一刷上睫毛，眼神立馬增添了一份優雅溫柔感，不管濃妝淡妝都能為眼妝注入自然深邃！

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