整容級化妝技巧4步達成！單眼皮、孖潤腸、扁平臉逆變成性感美女

一夕之間要人「改頭換面」，並非不可能的啊！只要懂得用化妝技巧，再加上假睫毛、瞳孔變色片，短短時間就能易容啊！



今天，就來分享小紅書的美妝KOL鳳梨源子，妝前妝後簡直令人驚呼！就連她本人也自曝說：爸爸叫我不要再詐騙啦！究竟，有多神奇，一起來學學其中技巧吧~

來看看小紅書美妝KOL鳳梨源子的神級技化妝技巧。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自然奶油肌3步驟

1. 保養、隔離後，先把美妝蛋打濕擰乾備用，再把保濕型的粉底擠在手背上，用指腹沾取塗抹在臉上。

2. 接著，用微濕的美妝蛋，快速把粉底推開！注意，這裡有很重要的小技巧，就是推勻時的方向很重要！臉頰、下巴要由下往上、額頭由上往下、鼻子、鼻翼由上往下，讓毛孔巧妙隱形喔~

3. 最後，再用美妝蛋像彈鋼琴般，快速的全臉輕彈輕拍，讓粉底更加服貼，就完成超自然的奶油肌啦～

隱藏暗沉3步驟

1. 局部遮瑕沒處理好，整張臉蛋還是會顯得疲態喔！所以，先用淺膚色遮瑕，刷在眼下黑眼圈最深的範圍，然後用遮瑕刷點拍開來，就能快速修飾並提亮膚色。

2. 接著，選用與原生膚色相同或亮一階的膚色遮瑕，直接刷一痕在淚溝位置後，用遮瑕刷往同一方向刷，把邊緣點開拍勻就好，淚溝瞬間消失。

3. 讓人最顯老態的法令紋，一定要遮掉提亮的啦！用膚色遮瑕從鼻翼旁最深的位置下筆後，再用筆刷剩餘的遮瑕質地，沿著法令紋線條往下刷後拍勻，視覺效果就會非常自然啦~原本暗沉蠟黃又顯點老態的膚色，瞬間就像套了濾鏡般無暇透亮啦！

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放大眼睛4步驟

1. 畫好眉毛後，先用霧面質地的膚棕色眼影，大範圍刷在眼窩打底，讓原本泡泡浮腫的單眼皮，瞬間消腫於無形。接著，再用深棕色微暈在下眼瞼位置，透過陰影感增加眼神輪廓。

2. 用睫毛夾把上、下睫毛分別夾翹後，刷上黑色睫毛膏打底，再黏上一束束的硬梗假睫毛，原本的單眼皮就會硬被往上撐，就出現非常自然的雙眼皮啦~這張，真的有強大！但，內雙或眼皮更泡的，就得黏上雙眼皮膠才行。

3. 視線與鏡子平行，先沿著睫毛根部描繪出內眼線後，在眼尾定出一個收尾的點，分別從眼尾、眼皮尾3分之1位置，往收尾點連出一個小三角形後塗滿，就有自然的上揚眼線啦～

4. 在下睫毛空隙處，用黑色眼線筆畫上假睫毛，讓下睫毛變得自然濃密！最後，打亮臥蠶部位，就完成比開眼頭、割雙眼皮還神奇的放大眼妝啦～

加強輪廓與氣色3步驟

1. 選用淡淡杏色腮紅，從顴骨往笑肌刷過，自然增添好氣色後，再用打亮色輕刷在鼻頭和人中，創造輪廓的立體度~

2. 用修容色淡淡刷在臥蠶下緣和人中兩側，巧妙的製造陰影感更能讓臉龐看起來更立體喔！

3. 選用帶點藍調的紅色霧面唇膏，用唇刷均勻塗抹在雙唇，最後用指腹輕拍霧化唇峰線條，創造放電力更強的染唇妝。最後，再戴上瞳孔變色片、頭髮吹蓬，路人瞬間變女神！編編真心太佩服，怎麼看都像不同人啊！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】