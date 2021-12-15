張栢芝獨創瘦小腿3大秘訣　游泳＋瑜珈　屁股、肚腩全都瘦下來！

在中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》中，一票明星裡最受矚目的就屬女星張栢芝了，身為三個小孩的媽，張栢芝姣好身材和臉蛋向來都是網友討論焦點，儘管官方宣傳照和實際節目影片的身材差異甚大，但是張栢芝不畏評論，近日PO出運動照，大方分享自己獨創的瘦小腿秘訣！



瑜珈+游泳雙管齊下

在節目上曾被批評小腿粗壯的張栢芝，經過不斷的自我試驗，透過瑜珈和游泳的雙效加持，讓小腿漸漸變得修長。其實游泳可以加強腹部核心力量，改善小腹，而瑜珈則是能讓緊繃的肌肉放鬆，讓身體線條更優美。

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運動不只是為了身材

張栢芝曾直言：運動是我一輩子的推動力。對她來說，運動不是只是讓身材更好看，而是讓自己更有自信、建立健康的心態。平時她也會在運動時聽演講，除了加強體能訓練，也能一同增進自己的知識。

滾筒加強局部雕塑

除了瑜珈和游泳，她也會搭配滾筒做為雕塑局部線條的運動，尤其張栢芝夏天很喜歡衝浪，冬天又喜歡溜冰，這些會長時間運用到下半身力量的運動，使用滾筒不僅可以幫助雙腿放鬆，也能促進血液循環，長久下來就能跟小象腿說再見！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】