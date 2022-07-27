短捲髮｜C型外翹髮尾減齡易打理　不剪劉海令五官更立體有女人味

說短髮跟鎖骨是天生絕配，相信沒有人會反駁吧？尤其姐妹們只要選對了怎麼燙造型，即便是耳下三公分的短髮，也能GET出超讚又減齡的髮型哦！



就比如以下這款紅遍全網的髮尾燙C紋理，沒試過的短髮妹子不燙絕對不知道自己還能多好看~（笑）

熱愛剪短髮的姐妹們，若看厭了短直髮，不防在今個夏天嘗試電個性感又減齡的短捲髮吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不挑臉型燙髮，高級又俏皮

這款耳下鎖骨發可以說是幾乎不挑人也不挑臉，無論你是圓臉、方臉、橢圓臉的女生，其實都很適合這種C彎芭比燙造型，這樣不僅可以讓整體LOOK看起來不那麼平平無奇，配合不同的穿搭還能帶出不一樣的氣質。譬如淡妝配裙裝就會給人一種夏天的俏皮感，可一旦換了個妝容再配上超颯又有女人味的穿搭，那又是不同的高級感了。

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有無劉海區別

不是所有人適合劉海，也不是所有人適合中分，但這款燙髮也可以分為兩種不同的款式。一向對自己額頭不太滿意的妹子可以選擇讓你的造型師給你剪個齊劉海或空氣劉海，而無劉海造型同樣可以幫助修飾臉頰兩側，讓你的五官更集中，更立體，更突出。

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手殘黨也能很好打理

很多人不敢嘗試燙髮，最主要擔心的就是自己在理髮店看時是女神，結果回到家洗完澡後自己處理就秒雷。而這款髮尾C型弧度的燙髮就勝在它雖然有型卻也很自然，所以平常在家隨意吹乾，微微的弧度就會自然顯現了。零難度，零技巧，對不怎麼會打理髮型的姐妹來說就真的特別友好。

所以說，心癢癢一直想要剪短髮或嘗試燙髮的妹子不用再考慮了，直接分享/截圖收藏，然後拿着它給你的髮型師整一個吧！要相信你也可以像這幾位小姐姐一樣那麼好看呀~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】