國際唇膏日｜唇膏形狀看個性？外國心理測驗測出未來理想情人特質

【國際唇膏日｜網購折扣】7月29日一年一度的「國際唇膏日」（National Lipstick Day）又來臨了！這個紀念日見證了女權的變遷，使唇膏成為一個無可取替的地位及女生的標誌。唇膏非單單是一個化妝品，而是女生用來表達情緒的「工具」，加上著名時裝設計師Coco Chanel曾經說出經典名言：「如果覺得難過 ，就擦上唇膏進攻吧！」因此紅色唇膏成為勇敢堅毅的象徵。



【國際唇膏日｜網購折扣】7月29日一年一度的「國際唇膏日」（National Lipstick Day）又來臨了！（unsplash）

外國曾經有一個火熱的唇膏心理測驗，透過使用後的唇膏形狀，從以下這六款香調「圓錐型、平面、接近原本形狀、尖頭、單面凹陷、斜平口」，選出一款你塗唇膏的小習慣，便可測出你的潛在個性、在戀愛中是屬於那類型的人及最適合你的未來情人的類型。

「塗唇膏習慣心理測驗」六大選項：決定將會遇到愛情！

【國際唇膏日｜網購折扣】「塗唇膏習慣心理測驗」六大選項（小紅書@軒ㄦ姐姐）

【心理測驗｜國際唇膏日】1. 圓錐型



圓錐型的女生的個性更為兩極化，朋友及同事的關係感情不是勁為好，要不就很討厭你。不過這類個性的人從不為此煩惱女，對自己亦相對自信，勇於做自己，在他人面對更大膽表達自己的想法。雖則你整體感覺讓人難以靠近，但他人遇有困難或需要幫助時，你總是第一個挺身而出，是一個很適合當知心好友的人。

【心理測驗｜國際唇膏日】2. 平面



使用後呈現平面型的女生，你是在群人眼中最聰明的，大家會因你的聰明而被你吸引。你的處事亢方式總是追求效率、快速且有趣，讓你成為一個非常有魅力的人。正因為追求效率速度，容易令到跟你合作的人感到壓力，甚至容易跟別人起爭執，不小心更會惹惱你愛的人。

【心理測驗｜國際唇膏日】3. 接近原本形狀



最為接近原本形狀的女生，你是一名典型的模範生，做任何事都要循規蹈矩，要你打破規則會令你感到不舒服。同時你十分在意他人對你的看法，因此直至今時今日你都會因別人的情緒左右了你。不過長遠而言，你的同理心讓你在不同場合上，或者在團隊當中是一個珍貴的存在，同時成為大家學習的好榜樣。

【心理測驗｜國際唇膏日】4. 尖頭



「最強社交花」非你莫屬！你不但聰明又性感，善於交際，你的個性使你身旁的朋友非常羨慕，亦容易成為渣男眼中獵物。你會挑選獨特的旅遊行程，並非指僅住五星級高級酒店，而是真正享受旅遊過程。有時候你的個性會令人覺得你自大或虛榮，但你懶理別人對你的看法，你一直為自己的成就而感到驕傲。

【心理測驗｜國際唇膏日】5. 單面凹陷



呈現單面凹陷的女生是一群具有理想的女生，從不介意弄髒自己的手，只求完美地完成任務，而你最大的煩惱是提前擔心一切的事情。此外，你有一顆好奇的心，但毫不害怕提出問題或承擔風險。憑著這個個性讓你在職業生涯及社交上無往不利，容易擁有自己想要的東西。

【心理測驗｜國際唇膏日】6. 斜平口



最後斜平口的女生是一群天生的領導者。在不同的群體當中，你總成為眾人的關注的焦點，在參加群體活動時你全心投入跟大家共聚美好的時光。不過你的控制慾有時可能會惹惱身旁的人，所以你要好好拿捏。

「國際唇膏日」官網推出限定優惠：買一送一大開搶！

相信每位女生的手袋總會有一支唇膏，不管常化妝或否，根據國際唇膏日的主旨唇膏是見證女權變遷外，而且塗上少量唇膏即能讓素顏即時擁有好氣色。藉著一年一度的「國際唇膏日」，不少國際美妝品牌都於官網推出不少限時折扣優惠，唇膏控絕對不能錯過以最優惠的價錢入手心儀唇膏。

【國際唇膏日｜網購折扣】官網推出限定優惠（unsplash@Anastasia Anastasia）

國際唇膏日｜M·A·C



M·A·C 官網今年同樣推出國際唇膏日限定優惠，由7月25日至7月29日購買一件唇部彩妝產品及一件其他產品(滿HK$500)，即獲贈指定#子彈唇膏及單色眼影OMEGA (價值$360)。此外，購買2件唇部彩妝產品，免費任選多1支子彈唇膏，結賬時加入3件產品到購物車再輸入優惠碼「LIPB2E3」，將自動扣減$190！加上近期推出了全新的黑魔杖 Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick 唇膏，唇膏控買起來！

【國際唇膏日｜網購折扣】M·A·C 官網今年同樣推出國際唇膏日限定優惠 (官方圖片)

【國際唇膏日｜網購折扣】M·A·C 極致絲霧幼管唇膏 全12色 HK$235 (官方圖片)

國際唇膏日｜Laura Mercier



由7月25日至7月31日，凡在 Laura Mercier 門市或網店（優惠碼「LIPSTICK」）購買任何唇部彩妝產品，即送日韓人氣極致絲滑唇膏 #Brun Naturel 柔美奶茶色貨裝一支（價值$290），貨品數量有限售完即止。

【國際唇膏日｜網購折扣】官網推出限定優惠買一送一 (官方圖片)

國際唇膏日｜YSL Beauty



7月25日至7月29日 YSL Beauty Zone 網店舉行期間，購買絕色柔亮唇膏（優惠碼 「YGIFT22」） ，可獲得迷你唇膏一支，同時獲贈額外100 Beauty Zone 積分換取豐富限量禮物。另外活動期間網購兩支指定唇膏，即享兩件裝美妝禮遇（價值$165）。

【國際唇膏日｜網購折扣】活動期間網購兩支指定唇膏，即享兩件裝美妝禮遇。 (官方圖片)

【國際唇膏日｜網購折扣】YSL BEAUTY ROUGE PUR COUTURE THE BOLD 絕色柔亮唇膏 HK$355 (官方圖片)

國際唇膏日｜Estée Lauder



Estée Lauder官網推出獨家限時優惠，趁「國際唇膏日」選購指定產品即享8折（優惠碼:LIPDAY20）多款熱賣唇部產品可供選購，貨品數量有限售完即止。

國際唇膏日｜Estée Lauder Summer Must-Haves(官方圖片)

▼▼▼【按圖看】2022唇膏推介｜附夏日專櫃多款唇膏推薦：持久度及立體感提升！▼▼▼