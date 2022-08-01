白髮｜LDK測11款白髮專用染髮劑　最佳1款所有項目均獲滿分評級

【白髮染髮劑｜LDK實測】一提到白髮不少女生會十分緊張，加上白髮讓人有一種老態的感覺，大家都比較在意，會想盡辦法去「剷除」白髮。近年市面出現不同種類的快速白髮專用染髮劑，在家亦可以輕易快捷重現亮麗的黑髮。日本權威無廣告美妝雜誌《LDK》曾抽查了市面11款白髮染髮產品，當中有一款幾乎獲得滿分表現，使用不良產品有機會損害髮質問題，女有興趣的女生切勿錯過以下的測試結果。



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【白髮染髮劑｜LDK實測】日本權威無廣告美妝雜誌《LDK》曾抽查了市面11款白髮染髮產品。（unsplash）

其實白髮出現亦非全因年紀增長，都市人的生活壓力、睡眠質素及飲食習慣都會影響到頭髮的生長，各種因素都易增加生白髮的機會。由於近年出現不少快速白髮專用染髮劑，方便快捷兼費用較低，而吸引不少人使用。日本雜誌《LDK》向來經常對抽查各種美妝護膚產品進行測試，而本次測試市面11款白髮染髮產品，根據染髮表現、上色持久度、產品成份及用後髮質4大方面為準則。

染髮表現：以混雜50%白髮的人造髮測試，比較染髮後的色澤、髮質及觸感

上色持久度：重覆清洗及吹乾頭髮多次，其褪色程度

產品成份：測試產品是否含護髮及保濕等成份

使用後感：產品香味是否自然、附送工具是否齊全、所需等候時間



【白髮染髮劑｜LDK實測】根據染髮表現、上色持久度、產品成份及用後髮質4大方面為準則。（unsplash）

11款白髮染髮產品：15分鐘即時「剷除」白髮

白髮染髮劑｜第一名： Hoyu Bigen



日本製 Hoyu Bigen花果香快速染髮劑，濃密乳霜劑型髮際也能徹底染色，而且長效持色成份染後髮色持久亮麗，清香不刺鼻散發淡雅的花果香味。在本次測試是11款的染髮劑評分最理想，由染髮表現、上色持久度、產品成份及用後髮質4大方面都奪得A+評級。

白髮染髮劑｜第一名： Hoyu Bigen（watsons）

白髮染髮劑｜第二名：花王 Blaune 泡沫



日本Kao花王Blaune白髮專用泡沫染髮劑在本次測評中被評為第二名，一般的白髮染髮劑都要一層一層慢慢塗，但這款白髮專用的泡泡染髮劑就不需要。在染髮表現、上色持久度、產品成份及用後髮質4大方面下，除了染髮表現相對迅色外，其他3方面都是A+評級。

白髮染髮劑｜第二名：花王 Blaune 泡沫（thiswayhk 網頁）

白髮染髮劑｜第三名：花王 Blaune 芳香鮮艷



花王 Blaune芳香鮮艷這款染髮劑溫和香味，染髮後絕不會殘留在頭髮上的刺鼻味，而且上色持久度亦相當出色得到A評級，染髮劑亦配合護理表皮成分使秀髮柔絲順滑及附帶專業染髮用梳子刷子，短短15分鐘即回復亮麗秀髮。整體都得到A的評級。

白髮染髮劑｜第三名：花王 Blaune 芳香鮮艷（Amazon）

白髮染髮劑｜第四名：KOSE STEPHEN KNOLL



這款染髮劑整個成份不損害頭髮的健康亦可有助頭髮恢復到本來的弱酸性，且沒有刺激性氣味。當中具有大豆成份使秀髮保持亮麗髮質。KOSE STEPHEN KNOLL的整體同樣是不俗，染髮表現、上色持久度2大方面都被評為A+評級，產品成份及用後髮質分別評為A評級及B評級。

白髮染髮劑｜第四名：KOSE STEPHEN KNOLL（LDK）

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