護膚｜LDK評測8大美白精華2款產品奪冠　$3XX功效竟等同千元級別?

護膚｜美白精華可抑制及減淡黑色素，有助改善色斑、雀斑及暗瘡印等問題。想擁有白晢無瑕的肌膚，該如何挑選美白精華？哪一款的美白精華最有效？日本《LDK the beauty》實測多款熱賣美白精華，從美白效果、成分和使用感等3方面評分，綜合出8大美白精華排行榜，其中1款售價90元以內，除有亮膚功效，更有額外的驚人效果？



美白精華屬功能性的護膚品，有抑制黑色素，減淡色斑與雀斑的等功效；有些美白精華更加入保濕成分，達同時美白與保濕皮膚的效果。日本美容雜誌《LDK the beauty》就多款人氣美白精華進行測試評分。

美白精華質地通常輕盈水潤的，具有快速滲透的特性，密集地補充肌膚所需養份。(sulwhasoo.official@IG)

日本美容雜誌《LDK the beauty》所進行的美白精華實測項目包括有「美白效果」，讓試用者連續使用美白精華一個月，然後用專業儀器來測試皮膚黑色素的前後增減變化；第二項是「成分」，邀請美容專家評估與分析產品中的美白成分，同時檢察測保濕、抗炎與刺激成分的存在與否；第三項是「使用感」，測試產品的粘膩和親膚度。

上榜美白精華最平$88 2款產品同獲第1位 但價錢竟相差近$800？

是次上榜的8款產品有貴有平，獲得第5位的開架品牌Melano，其美白美容液只售港元$88，但卻評測中的表現不錯，同時含有美白與抗炎成分，用家表示持續使用2週或以上，色斑明顯減少，暗瘡與粉刺更意外地不再出現，加上柑橘香味治愈，管型設計亦適合局部使用，性價比高。

是次《LDK the beauty》實測中有2款美白精華同時獲得第1位，但兩者價錢相差接近港元$800多，其中一款是小眾美白精華ORBIS（約售港元$389），指其美白效果媲美專櫃品牌，有用家表示只用約1週後，皮膚黑色素明顯減少，獲點評為「逆齡膚質」必備的美白精華，更有用家指效果有如打了美白針；精華質地水潤延展性佳，只使用少量便可塗抹整個面部。

另一款同獲第一位是日本人氣品牌Astalift（售價港元$1,200），質地為红色凝膠狀，晚上使用到隔天，皮膚光滑變細緻，持續用2週肌膚變白之餘，肌膚的緊緻和滋潤度也提升。

【按圖看】LDK公布8款美白精華的美白效果、成分和使用感，5款保濕乳霜售價$400以內，排第5位的Melano（售港元$88），同時有美白及抗暗瘡效果，同獲第1位的2款產品價錢竟相差$800有多？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】LDK公布10款保濕乳霜的保濕度、成分和使用感，4款保濕乳霜售價$120以內，排第10位的LIHAW（售約港幣$117），容量達500克，高性價比，可全身使用。排第４位約售$68，有多種美膚成分▼▼▼

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同場加映：【按圖看】LDK評測潔面泡泡10大排名，4款上榜只$65內、Dove清潔力高分▼▼▼

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同場加映：LDK實測9款$150內洗面乳，眾多開架牌表現好，如Biore清潔力高分‪、NIVEA保濕強泡沫綿密

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資料來源：LDK