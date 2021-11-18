LDK測5款$100以下潤膚露獲A級評分 NIVEA保濕強修復龜裂只售$ 41

潤膚露｜秋冬天氣乾燥，皮膚易乾痕癢，這時用上潤膚露便能適時為肌膚補充水分，滋養皮膚。日本美容雜誌《LDK the beauty》實測市面共45款潤膚露，並就保濕力、成分和用後感等3方面作出評分，並綜合出「5款$100以下保濕力高」潤膚露，有份上榜的潤膚露，有港人熟悉的開架品牌？



《LDK the beauty》雜誌為各款潤膚露進行3個測試，包括：保濕力，測驗肌膚使用身體乳液使用前、使用3小時後及6小時後的皮膚水分含量，再評分；第2項目是成分，邀請專家從產品成分中，評估潤膚露中的保濕及美容成分、有沒有刺激成分等；最後測試用後感，先將手塗上潤膚露後放在紙碎上，觀察黏上手的紙碎量，評估其黏膩度；及就瓶身設計的方便度評分。

潤膚露｜秋冬天氣乾燥，皮膚容易乾隆痕癢，這時用上潤膚露便適時為肌膚補充水分，滋養皮膚。(chiutips@IG)

在實測市面上45款潤膚露後，結果得出開架品牌表現出色，而LDK團隊亦綜合出以下「5款$100以下保濕力達A級」的潤膚露，當中日本純素開架品牌Diane Botanical的潤膚露，大容量500毫升，只約售HK$69，潤膚露含19種以上的有機成分，質地滋潤光滑不粘膩，性價比高之餘，更有「壓倒性的保濕力」。

潤膚露｜Kumano 日本 麗白薏仁保濕身體護膚乳，亦是獲得A級評分的潤膚露。 (mai.mugiwara@IG)

另外，小資女愛用的開架牌NIVEA（售約HK$41），其高保濕潤膚露亦獲A級評分，潤膚露不含香料，適合任何膚質的人生，質地柔滑細膩，很容易融入乾燥粗糙的肌膚，用家直接塗抹就能舒緩皮膚繃緊的情況。當中有一款上榜的潤膚露更有消炎與舒緩皮膚乾裂效果？

▼▼▼【按圖看】LDK實測45款身體乳液結果後，綜合出獲「5款$100以下保濕力」獲A級的潤膚露，哪款500毫升只約售HK$69？有款直接塗抹就舒緩皮膚繃緊？▼▼▼

+ 5

同場加映：護膚｜LDK評測8大美白精華2款產品奪冠 $3XX功效竟等同千元級別?

同場加映：護膚｜LDK評測保濕乳霜10大排名 $68開架牌上榜KOSE保濕力強。

同場加映：護膚｜LDK評測潔面泡泡10大排名 4款上榜只$65內Dove清潔力高分。