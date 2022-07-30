中暑怎麼辦︳飲暖水更消暑解渴？營養師：少喝這飲品否則導致缺水

中暑解決方法｜中暑怎麼辦？近日天氣酷熱，甚至出現幾宗因炎熱天氣影響導致死亡的悲劇。再者疫情緣故大家久久未能出國旅遊，難免外出進行不少戶外活動。女生們向來愛行山打卡，但長時間留在家中又感到沉悶，天氣酷熱又擔心影響身體健康，到底如何才能有效地消暑呢？今政《01女生》記者詢問了專業註冊營養師，為大家提供了一些夏日消暑貼士，一起來看過究竟吧！



中暑解決方法｜近日天氣酷熱，甚至出現幾宗因炎熱天氣影響導致死亡的悲劇。（舉重妖精金福珠 劇照）

中暑解決方法｜夏日消暑貼士！註冊營養師分享6大建議助你渡過炎炎夏日

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會) 「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。（受訪者 提供）

中暑解決方法｜正確飲水方法



其實天氣炎熱時，身體會排汗來降溫，而在排汗的過程中，體內會流失大量水分及電解質。補充足夠水分是有效為身體補充流失的水份，而營養師建議飲用暖水會較冰水解渴。由於暖水有助血管擴張、增加唾液的分泌，減低口渴。冰水令血管收縮、唾液分泌減少，反而會愈飲愈渴。另外，市面有一些電解質飲品可以買一些無糖的版本，可以同時補充電解質亦避免攝取太多糖分。

中暑解決方法｜正確飲水方法（unsplash）

中暑解決方法｜最好少喝這類飲品



不過大家緊記避免飲咖啡、奶茶、茶類、汽水等含有咖啡因的飲品或酒精飲品來補充水分，咖啡因及酒精都具有利尿作用，會使體內的水分經尿液加快排走，容易導致身體缺水。

中暑解決方法｜最好少喝這類飲品（unsplash@Christina Rumpf）

中暑解決方法｜水果蔬菜有利尿消暑



除了飲用夠水分外，都可以進食一些含水量高的水果及蔬菜來補充水分。例：西瓜，哈密瓜、密瓜，蔬菜方面，青瓜、節瓜、冬瓜、蕃茄等。當中除了含有大量的水份外，亦含有豐富的鉀質。當中的鉀質能有助平衡體內電解質，有利尿消暑的作用。

中暑解決方法｜水果蔬菜有利尿消暑（Unsplash@Jonas Kakaroto）

根據衛生署的建議，12-17歲的青少年及18歲或以上的成人，每人每日應進食2份水果，6-11歲的小朋友則每人每日應進食2份水果，而2-5歲的小朋友，每人每日則應進食1份水果。而1份水果則大約等於半碗西瓜或密瓜。

中暑解決方法｜方便兼解暑食物 （行山時食用/飲用）



營養師推介大家可以自製水果冰例如把西瓜或菠蘿切片放入冰格雪至冰硬，或者自製冰凍的水果水，新鮮生果切片放入水雪至冰凍。此外，可以飲用不含咖啡因的花茶，例如菊花茶，洛神花茶。

中暑解決方法｜健康消暑食譜推介



消暑解渴雜莓乳酪冰 (適合二人份量)

材料：原味乳酪200mL、士多啤梨5粒、西瓜1 碗

中暑解決方法｜消暑解渴雜莓乳酪冰 (適合二人份量)（Unsplash@Pablo Merchán Montes）

製作步驟:

1．水果洗淨切粒，備用。

2．將原味乳酪混合至不同生果。

3．準備平底碟，鋪上牛油紙，放入乳酪鋪平至1厘米厚，平均放上水果。

4．放入冰格雪最少7小時，即可食用。

