醫生拆解陰道炎症狀、預防及治療方法　尿道炎和陰道炎特徵大不同

【陰道炎症狀及預防】近來天氣酷熱，走在街上一會就汗流浹背，黏笠的感覺非常難耐。但困擾女生的還不只這個，女生們有沒有試過突然陰道痕癢持續數天，或者是分泌物出現異常？這些很有可能都是陰道炎的病徵！到底陰道炎的成因是什麼？我們又應該如何有效預防及避免陰道炎呢？今天《01女生》記者詢問過婦產科專科楊穎兒醫生，為大家解答有關於陰道炎的各種繆誤和治療辦法。



婦產科專科楊穎兒醫生

陰道炎發生在不同的年齡層上，一般在春夏季和潮濕天氣時更活躍。而陰道炎的成因主要是壞的細菌增生，其實每一吋皮膚都充滿細菌，而陰道靠近肛門，肛門的細菌也相對容易帶入陰道，從而誘發陰道發炎。長期服食避孕藥，或者正在懷孕的女性，也可能因為荷爾蒙發生變化，而導致陰道炎。

陰道炎的種類及症狀

陰道炎的種類及症狀 (Getty)

陰道炎發病的時候會帶來痕癢的不適感，分泌物會明顯跟平常有異。而陰道炎大致可以分為三類：念珠菌發炎，細菌性發炎，以及性接觸導致的發炎或性病。

念珠菌發炎最為常見，而且容易翻發，不過個人生活習慣當然也會有一定程度上的影響。念珠菌發炎時的分泌物呈黃白豆腐渣狀，而且分泌物的量會變多。一般來說，服食一次特效藥已經可以完全根治。陰道塞藥和口服抗生素也能有效控制病情，不過抗生素會一併將好跟壞的細菌也殺掉。所以醫生通常會加配一劑益生菌，來增加身體裏好的細菌，抗衡那些剩下的壞細菌。

而細菌性發炎和性接觸誘發的陰道炎的分泌物會呈黃綠色，而且帶有異味。我們可以靠以上特徵來初步判斷自己是否患上陰道炎，再決定是否就醫。醫生會抽取引導陰道分泌物做化驗，來確定其是否患上陰道炎，並鑑定陰道炎的種類，從而處方相對應的藥物。

陰道炎的預防方法

陰道炎的預防方法 (Getty)

性行為是其中一個陰道炎的感染途徑，因為男性生殖器官上的細菌，會經過皮膚接觸，帶入女性陰道內。因此醫生建議在同房前後清洗乾淨，這能減低陰道炎的風險。甜食

普遍對陰道衛生和陰道炎的誤解

普遍對陰道衛生和陰道炎的誤解 (《當你沉睡時》劇照 )

#1 由於女性陰道和尿道的位置接近，不少人會將尿道炎和陰道炎的特徵搞混。陰道炎發病時，陰道會紅腫，分泌物變得異常多，而且出現惡臭；而尿道炎發病時，上廁所會變得特別頻密，排尿時刺痛甚至有出血的情況。

#2 坊間有不少傳聞稱陰道不宜接觸到肥皂或沐浴露，並建議只用清水潔淨陰道。醫生認為這是一個繆誤，用肥皂清洗陰道是沒有問題的，只是不建議灌入陰道內。

相信現在大家對陰道衛生有了更深入的了解，不過改善生活習慣是慢慢長路，保持陰道健康是女性一生的重要課題，真的不容偷懶！