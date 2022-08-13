減肥方法｜喪甩27kg後體重回升2kg　台Youtuber公開6大不復胖關鍵

減肥方法｜若然減肥是件難事，減後不復胖便是件更難的事。台灣美食Youtuber古娃娃近年瘦身成功，記得以前看她都是位微胖身形、臉蛋圓圓的可愛女生，不過她去年開始地獄式減肥，並成功搣甩27公斤，毅力相當驚人。經過一年後，她早前亦拍片《把握四大重點，不復胖秘訣分享》分享體重僅回升2公斤，並公開自己的6個不復胖要訣，大家不妨參考起來。



減肥方法｜古娃娃減肥前後對比照。（IG@wawawaku）

減肥方法｜古娃娃去年開始地獄式減肥，並成功搣甩27公斤。（IG@wawawaku）

減肥方法｜古娃娃減肥後一年，早前拍片分享體重僅回升2公斤，（IG@wawawaku）

【減肥方法】不復胖要訣一：四大原則控制體態

古娃娃認為最有效的減胖方式，便是「默默的改變對飲食的選擇」，故她在飲食方面，會遵從四大原則：高纖、高蛋白質、低碳和低脂肪，以控制較佳體態。她補充，若仍感到肚餓的話，代表攝取的蛋白質不夠多，「如果吃夠蛋白質，基本上你不太會感餓。」在選擇蛋白質食物時，她首選含植物性蛋白質的豆腐，其次則為雞肉和海鮮，油脂較多的牛肉和豬肉則不太會吃。

減肥方法｜古娃娃會選擇多色食物。（IG@wawawaku）

【減肥方法】不復胖要訣二：五色營養飲食

不少人的午餐都會定在中午至1點，而古娃娃則選擇3點半，在最餓的時候才會進食。除了富含纖維營養的蔬菜湯，她都會選擇多色食物，如牛油果雞肉蔬菜沙律，「這樣感覺會較均衡一點」。由於攝取整天足夠營養，她基本上都不會在6點後進食，但如果肚餓的話，就會喝無糖豆漿和蛋白飲料。

坊間亦流行「五行五色」飲食法，包括白色、青色、黑色、紅色和黃色食物，分別對照呼吸系統、肝臟、腎臟、心臟和消化系統，愈顏色豐富，營養價值愈高，而且進食時也會較為開心。

減肥方法｜古娃娃在吃早餐時，都會飲一杯高蛋白飲料。（IG@wawawaku）

【減肥方法】不復胖要訣三：早餐一杯高蛋白飲

古娃娃的減肥關鍵字，相信便是「蛋白質」。她在飲食時都會先攝取蛋白質，再到蔬菜和澱粉，如番薯等。由於早上勞動較多，古娃娃都會攝取能夠提供高能量的食物，飲用一杯高蛋白飲料，「既有飽足感，又可以補充蛋白質，同時讓血糖不會上升太快。」如果沒有高蛋白飲料的話，她建議可以無糖豆漿取替。

減肥方法｜古娃娃無論在減肥期間或之後，都會喝大量的水。（IG@wawawaku）

【減肥方法】不復胖要訣四：每天喝約5公升水

飲水可維持基本新陳代謝，古娃娃無論在減肥期間或之後，都會喝大量的水，並在早上起床後，首要就是裝滿2.5公升的大水壺。她在影片中表示，認真減肥時會喝約兩個大水壺分量的水，這樣可以提升力量傳遞，讓整天更有精神和動力的同時，加快消耗體內的脂肪。

減肥方法｜古娃娃現在會以低卡雞塊替代薯條。（IG@wawawaku）

減肥方法｜古娃娃偶爾也會以減醣甜食滿足自己。（IG@wawawaku）

【減肥方法】不復胖要訣五：低卡減醣零食作習慣

古娃娃從周一到五，都會遵守嚴格的飲食要求，而在假日時則會放肆一下，如拍攝飲食影片或朋友聚餐。若果在節制飲食期間，想吃一點好食的東西，她亦會選擇低卡的零食，如輕卡的厚雞塊和減醣的甜甜圈，以滿足自己的食慾，並養成健康飲食的習慣。古娃娃亦提到，以前很愛喝珍珠奶茶和吃薯條，但在減肥後則會自動選擇無糖飲品，抑或以低卡雞塊替代薯條，這樣自然能維持體重。

減肥方法｜古娃娃在早上都會吃保健品。（IG@wawawaku）

【減肥方法】不復胖要訣六：補充足夠營養

古娃娃提到，減肥時需攝取宏量的蛋白質、纖維和水等，同時亦要微量的礦物質和維生素，以維持日常身體機能運作。除了基本飲食，她在早上都會吃保健品，包括消水腫的珍珠薏仁紅豆錠、B群、維他命C、膠原蛋白和益生菌等，保健同時可以護膚。

資料來源：《把握四大重點，不復胖秘訣分享》