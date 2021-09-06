減肚腩｜千萬YouTuber分享15天腹部健身操　每天10分鐘練成漏斗腰

腹部凸出、小腹問題破壞妳外在的體態美觀，但是又懶得上健身房，現在跟著IG擁有300萬粉絲的健身網紅Chloe Ting，每天10分鐘不需要機械、不需要平板動作，站著就能瘦腹部!



IG有逾300萬粉絲、YouTube擁有逾2000萬訂閱的健身網紅Chloe Ting，在她的YT頻道上可以看到根據不同需求、非常有效果的健身菜單，每天只要簡單的10-20分鐘就能擁有Chloe的完美體態，今天V編整理出10分鐘站著就能做的【無平板腹部操】，讓妳半個月就能看到效果!

15天見效的減肚腩腹肌健身操，雖然沒有任何平板支撐動作，但堅持半個月就有顯著成效。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：15天看到成效！每天10分鐘【無平板腹部操】跟著百萬健身網紅練出平坦腹部】