減肥｜長期久坐形成大肚腩？專家教2招減肚腩　1個月腰圍激減15cm

【減肥／減肚腩】現代女性，特別是上班一族，很多時候都需要久坐工作，曾有研究指出，大眾每日久坐的時間超過6小時！長期間坐著除了會引伸不少慢性疾病外，還會導致大肚腩！肚腩可說是女生們的最大敵人，除了避免久坐之外，還有甚麼方法有助擊退肚腩？日本節目《健康就要X》邀請了專家分享2招有效改善大肚腩的方法，有嘉賓實測過，發現持續做1個月腰圍竟減掉了足足15cm，體重更有明顯下降！



【減肥／減肚腩】肚腩可說是女生們的最大敵人，除了避免久坐之外，還有甚麼方法有助擊退大肚腩？（sammkoling＠IG）

減肥｜長期久坐會形成大肚腩？

日本節目《健康就要X》邀請了日本筑波大學研究所教授兼肌肉訓練專家久野譜，解釋形成大肚腩的原因及擊退大肚腩方法。專家指出，形成肚腩大的原因是習慣長期坐著，當我們經常坐著時會導致腰大肌的肌肉衰退。腰大肌是指在腹部深處的大肌肉，主要功能是維持脊椎的S字形曲線，若腰大肌的肌肉衰退，會引致寒背及盆骨向後傾斜的問題，令內臟被向前推形成大肚腩。

【減肥／減肚腩】專家指出，形成肚腩大的原因是習慣長期坐著，當我們經常坐著時會導致腰大肌的肌肉衰退！（《健康就要X》節目截圖）

減肥｜專家教2招減肚腩 實測1個月腰圍激減15cm

要改善肚腩大的問題要先由鍛鍊腰大肌開始，專家分享了2個方法幫助訓練肌肉，更有真人實測過堅持做1個月，腰圍減掉了足足15cm！

減肥｜減肚腩方法1：3秒抬腿動作

首先坐在椅子的前端，雙手輕輕扶著椅子的兩邊，然後用3秒時間平均地將雙腳慢慢抬起，再用3秒慢慢放下來，切記做這個動作時身體不要向後靠，否則就沒有效用了，這抬腿動作有助鍛鍊腰大肌，在家也可以輕鬆做到！3秒抬腿訓練每組做10次，一日做3組就可以了！

減肥｜減肚腩方法2：巨人步行法

除了居家的抬腿運動外，平日外出走路也可以鍛鍊腰大肌，擊退大肚腩。巨人步行法顧名思義是像巨人般行路旳運動，在行路時要抬高大腿，步幅要比平時多一隻腳的距離，步速快1.5倍。專家指出，巨人步行法是帶氧運動，有助燃燒脂肪，建議連續行10分鐘以上，幫助做到減肥及減肚腩效果。

【減肥／減肚腩】減肚腩方法2：巨人步行法（《健康就要X》節目截圖）

節目邀請了4位嘉賓進行實測，他們需要連續做1個月以上的運動，看看能否有效改善腰大肌肌肉衰退問題及擊退大肚腩！實測結果顯示以上方法的確能有效地減腰圍及體重，其中一位嘉賓的腰圍更激減了15.3cm，體重亦下降了接近8kg，效果相當顯著！各位女生們也趕快試試吧！

【減肥／減肚腩】節目邀請了4位女性嘉賓進行實測，連續做1個月以上的運動，看看能否有效改善腰大肌肌肉衰退問題及擊退大肚腩！（《健康就要X》節目截圖）