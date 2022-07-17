韓國「5分鐘再見拜拜肉操」破百萬觀看！一週告別虎背熊腰

【韓國再見拜拜肉操】夏日炎炎，正是背心短袖出動的好日子。然而背心短袖卻無法遮擋手臂下方的拜拜肉，揮動手臂時更格外明顯。其實要踢走拜拜肉也不太難，可以試試韓國大熱的「5分鐘再見拜拜肉瘦身操」，簡單四個動作即輕鬆踢走手臂贅肉，在家也能輕鬆做到！



韓國大熱的「5分鐘再見拜拜肉瘦身操」逾百萬觀看次數，無須任何工具與瑜伽墊，簡簡單單站著便能完成整套運動。「再見拜拜肉操」只有4個極簡動作，在音樂的帶領下重複四組動作四次，不知不覺便完成5分鐘的運動，輕鬆改善虎背熊腰與踢走拜拜肉，一起跟著以下教學做吧！

5分鐘再見拜拜肉操｜十字緊扣拉伸手臂

首先，先打開雙腿至肩寬，把雙手十指緊扣再伸直向頭上方高舉，再將手臂向右下方拉伸，頭部微微轉至左方，視視也望向左上方，然後手臂重新伸直向上高舉，接著改變方向把手臂向左下方拉伸，頭部微微轉至右方，線視也望向右上方，重複動作25秒。

5分鐘再見拜拜肉操｜移動重心搖擺手臂

第二組動作先把雙手交叉向前伸直，重心放在左腿，右腳尖輕碰地板。接著微曲左膝，身體微微向前傾並向下揮動手臂，將重心漸漸轉移到右腿的同時慢慢朝身體兩側打開手臂，最後左腿腳尖輕碰地板，重心完全放在右腿時雙臂也揮動至與肩部持平的水平位置，重複動作8次。

5分鐘再見拜拜肉操｜搖晃手臂

第三組的動作像是舞蹈的動作，雙手掌心先伸向左邊，做出猶如推動的動作，左手先向前推同時右手向後，然後接著右手向前推左手向後，同時腰臀配合手部動作扭動，從上而下向外推4次然後換邊，將雙手掌心改至伸向右邊，重複一組動作4次。

5分鐘再見拜拜肉操｜十字緊扣畫圈拉伸

最後一個動作則還原基本步，再次十字緊扣向下伸直手臂，慢慢抬高至頭部上方，到達最高點後鬆手，然後雙臂向身體兩側伸展並慢慢向下畫出一個大圓形後，到達下方後再次十字緊扣，重複以上動作4次。

以上4組動作共重複4次，每天進行5分鐘「再見拜拜肉操」，一週後有效改善拜拜肉與虎背熊腰等問題！