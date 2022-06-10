6個減肚腩運動在家躺著做　燃燒腰部脂肪、鍛煉腹肌　找回水蛇腰

當你發現肚子出現贅肉的時候，就意味著全身開始在發胖了。居家6動作跟著做，在家也能剷平小肚腩，恢復小蠻腰。



想要知道最近發胖沒發胖？看看你的腹部平坦不平坦吧。當肚子開始出現贅肉，這就是一個預警信號了。想要更好地瘦腹，就必須從全身的減脂入手。

對於女生來說，我們不能為了減掉小肚腩而過度減脂，畢竟腹部的脂肪是有一定的生理需求的。再說，過度減脂也容易引起反效果。在全身減脂的前提下，我們只要堅持幾個瘦腹訓練動作，就算只是在家也能成功趕走小肚腩。

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在減脂的基礎上，我們通過堅持針對性的腹部塑形鍛鍊動作，就能幫助雕塑清晰的腹部線條，從而達到瘦腹的訓練目的。今天要分享的這組練腹動作還能高強度燃爆我們的核心，加速雕塑漂亮好看的腹肌線條。

訓練要領：

以下每個動作根絕自己的條件和目的進行12~20次；每個動作之間休息約30~45秒；每次進行3~5組以達到更好的效果；運動前後要充分熱身和伸展。

第1個動作

步驟：（1）躺下，雙手屈肘抱頭，雙腿屈膝腳踩地；（2）雙腿保持不動，收緊核心，抬起上背部，在頂點處稍停，感受腰腹部的牽拉感，再回位；（3）重複捲腹動作。

第2個動作

步驟：（1）躺下，雙臂打開，雙腿屈膝，併攏抬起；（2）保持上半身不動，雙腿往左右擺動，帶動臀部擺動；（3）下側腿輕觸地面就抬起。

第3個動作

步驟：（1）躺下，雙臂放在身側，雙腿併攏伸直；（2）保持上半身貼緊地面，雙腿保持伸直狀態抬起，至最高頂點停頓2秒，再勻速放下；（3）保持自然呼吸，重複動作。

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第4個動作

步驟：（1）坐著，雙腿微微分開，屈膝，腳跟踩地；（2）雙手抱拳放在身前，上半身向後微傾；（3）腰背挺直，轉動雙肩帶動手臂移動，往左右兩側擺動，手輕觸身體兩側地面再往另一側擺動，目光跟隨雙手移動。

第5個動作

步驟：（1）以直臂平板支撐的姿勢開始，雙腿分開，腰背挺直；（2）雙手交替抬起去接觸另一側的肩膀，全程儘量保持臀部不動。

第6個動作

步驟：（1）以平板支撐的姿勢開始，腰背挺直，收緊核心；（2）單腿往外側擺動點地後收回，再換另一腿做動作；（3）雙腿交替做動作，全程保持上半身穩定。

不要每天都像退休生活一樣，宅在家裏胡吃海塞地完全不運動，也不要覺得必須出門運動或去健身房才能瘦身。當你感覺自己日漸「珠圓玉潤」，肚子上的贅肉都冒出來了就要認真地對自己的脂肪下手了。為了趕走小肚腩，高效訓練自己的腹肌，加油，一起鍛鍊吧。

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