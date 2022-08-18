MUJI夏日輕便好物推介Top5！碎粉面油紙、妝前底霜百元內入手

MUJI好物推介︳MUJI向來都是香港女生愛用的品牌之一，其簡約崇尚天然的產品理念深受走各路線和風格的女生歡迎。處於盛夏的高峰時節，MUJI推出了「輕鬆夏遊」系列，包含大量適合炎炎夏日下使用的單品！以下整理了5款價廉物美的單品推薦，一起來看看吧。



MUJI夏日輕便好物推介 | 1 法國麻圍巾HK$85

MUJI夏日輕便好物推介 | 法國麻圍巾兼具阻隔紫外線功能。（官方圖片）

早在10年前左右，日本夏天已經很流行吸汗圍巾，酷熱天氣持續，走在街上一會已經大汗淋漓。日本人注重環保，不論男女出門一般都會自備手帕，但是每每要拿出來擦汗實在不太方便，所以短短的吸汗圍巾便成了大勢所趨。而它的外型長得跟MUJI這款法國麻圍巾非常相像，設計理念也相約。

MUJI法國麻圍巾採用柔韌的法國麻製成，質感清爽舒適，兼具阻隔紫外線功能，夏季佩戴時有助保護肌膚免受太陽直曬的傷害，減少罹患皮膚癌的機會。眾所周知，日本女生愛白成性，相當錫身，即使烈日當空也經常穿著長袖衣物。戴上MUJI法國麻圍巾既能配襯夏日造型，又能遮擋陽光，保護頸部嫩肌，一舉兩得。

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MUJI夏日輕便好物推介 | 2 防曬調色妝前底霜 HK$90

MUJI夏日輕便好物推介 | 防曬調色妝前底霜非常方便。（官方圖片）

現代女生注重美白保養和淡斑，又想快速化妝以美貌視人，合防曬和妝前底霜於一身的MUJI防曬調色妝前底霜就再適合不過了。於外出前，塗抹具防曬功效的妝前底霜，能大大減低紫外線對肌膚的影響。這款防曬底霜二合一的產品，其實還有一項厲害的功能－調色。防曬調色妝前底霜具備五種顏色，有助改善膚色，展現自然健康妝容，修飾面部泛紅、色斑及雀斑，呈現均衡膚色。

它亦蘊含植物性天然潤澤成分，包括：洋甘菊精華、可可巴油、乳木果油、杏仁油，配合補濕成分透明質酸鈉，滋潤肌膚。而且不含香料、礦物油、化學防腐劑Paraben、酒精及紫外線吸收劑 ，能有效保護肌膚。

官方建議使用前先搖勻，並於塗上化妝水及乳液後使用。用家可以取適量於指尖，充分塗抹面部及延伸至頸部，以達至有效的紫外線防護效果。以衣服或毛巾擦拭後，則該重新塗抹。

MUJI夏日輕便好物推介 | 3 碎粉面油紙 HK$10

MUJI夏日輕便好物推介 | 碎粉面油紙吸收力良好。（官方圖片）

碎粉面油紙採用加入天然麻的和紙製成，吸收力良好且觸感順滑舒適。面油紙帶有蜜粉，能吸收面部油光，同時輕鬆修飾妝容，非常適合外出時補妝使用。碎粉面油紙的原材料選用100%和紙，吸收力極強，並且具有抽取式設計，方便拿取。

MUJI夏日輕便好物推介 | 4 EVA懸掛式小物袋 HK$85

MUJI夏日輕便好物推介 | EVA懸掛式小物袋可當作普通收納袋子使用。（官方圖片）

疫情持續，熱愛旅遊的香港人尚未能出多國遊玩，便取而代之選擇和伴侶或閨蜜到不同酒店Staycation，盡情打卡和享受渡假樂趣。女生們很多時候都會攜帶自己習慣用的清潔和護理用品，EVA懸掛式小物袋可當作普通收納袋子使用，集中存放隨行個人護理用品，打開後可懸掛於酒店浴室等位置，方便取用。由於它是以EVA素材製成，沾濕後也可輕鬆拭乾，易於清潔。

MUJI夏日輕便好物推介 | 5 便攜紙餐巾4件裝 HK$5

MUJI夏日輕便好物推介 | 便攜紙餐巾4件裝的包裝小巧，透明外袋十分時尚可愛。（官方圖片）

MUJI便攜紙餐巾採用原色竹纖維製成，不含漂染劑及柔順劑等化學物，能減少對環境影響，絕對是質樸的紙巾。而且它包裝小巧，透明外袋十分時尚可愛，且方便攜帶外出使用，價錢也跟一般市面上隨手買的到的紙巾相約。