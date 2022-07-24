防三高｜日本醫生大推超士多啤梨果醋減肥法　1個月腰圍輕鬆減8cm

想要瘦身卻又不想汗流浹背、餓肚子嗎？又或者明明吃不多，小腹、腰圍卻遲遲不見瘦身成果呢？或許問題出在排不出去的宿便以及代謝問題上！



日本節目《教えてもらう前と後》近日邀請內科醫生石原新菜針對瘦身作出處方，其中這招「草莓果醋減肥法」（又稱：士多啤梨果醋減肥法）更是一曝光便引發話題～到底它怎麼喝能有效瘦身？執行上又有什麼訣竅與禁忌？快一起來了解一下吧！

由內科醫生大推的瘦身處方，來看看日本超受歡迎「草莓果醋減肥法」！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

「草莓果醋減肥法」日本女生都在瘋

「草莓果醋」顧名思義就是將草莓與冰糖、醋透過完美比例釀造而成的醋飲，由於草莓內富含多種多酚、維他命C，經過研究證實更能有助於預防「三高」，最重要的是，由於草莓中豐富的纖維酵素，使其搭配果醋食用，每天一湯匙，更能加速腸道消化、解決宿便，達到適度瘦身的效果！

DIY自製比例超簡單

在製作上「草莓果醋」的調製也相當簡單！首先準備250克新鮮草莓、250克冰糖以及500毫升食用醋，依序盛裝進容器中，接著攪拌均勻後，放置冷藏冰鎮一至二天待它發酵、營養結合，便能取出來飲用。飲用時建議三餐飯後，或者吃飯時搭配適量飲用，不只能滿足喝飲料的嘴饞需求，更能加強飲食後消化、去油解膩的效果，甚至有日本網友實測分享持續飲用一個月，腰圍竟然整整少了8 cm！

空腹喝是大忌

當然了，「草莓果醋」對於瘦身是加成的效果，切勿完全依賴、並且取代開水飲用，另外，在飲用時也要切記於餐後，絕不能空腹喝！酸類飲品在空腹時飲用容易刺激胃酸，反而容易使腸胃不適，敏感者還會出現胃痛的感受。

相關文章︰少吃多動就能瘦？破解6大減肥迷思 澱粉能轉換成肝醣助燃燒脂肪（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

每次稀釋6-10倍

醫師也強調，由於酸類飲品過量飲用也會容易刺激胃壁、喉道，造成腸胃不適，因此不僅飲用時間要注意，在飲用時也建議乳酪、氣泡水、開水稀釋6-10倍，降低果醋的酸性，不僅喝起來更順口，對於腸胃的負擔也較輕喔！

經期要避免

最後一點要注意的是，酸類食品與飲品本來就容易刺激子宮收縮，再加上冰冷的果醋溫度，若再經期時飲用，不只傷身、更會讓女孩們痛不欲生！因此若妳有著經痛困擾就不太建議長時間執行「草莓果醋減肥法」，一般人月經期間也一定要避免飲用！

延伸閱讀：

用「秋葵水」減肥該怎麼喝？專業指點瘦身3大重點，秋葵要這樣泡、餐前這樣喝七天擺脫小腹婆

減肥「綠拿鐵」怎麼喝？專家解析４大瘦身重點，蔬菜、水果比例很重要

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】