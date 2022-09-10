9款女團劉海髮型　空氣瀏海、法式瀏海超百搭　Pizza面秒變巴掌臉

誰都知道「髮型不合，顏值打折」！不想面對這種問題，就得好好選髮型，而瀏海更是大家都會考慮的美顏神器。原因很簡單，瀏海選對了不僅可以調整髮際線，增髮量，還能修飾臉型。如果你也想要讓你的瀏海成為美顏神器，就一定要好好選。



選對了瀏海，幾乎就等於換了個頭。換言之，選不對瀏海的話，就會瞬間變醜好幾分。想要火速提升自己的顏值嗎？以下這幾款瀏海，你不能不知道！

9款適合不同女生面型的女團瀏海合輯，剪對了顏值絕對能翻倍！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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9款女團髮型瀏海

今天就來分享九款女團髮型瀏海——胎毛瀏海、漫畫瀏海、空氣瀏海、法式瀏海、蛋蛋卷瀏海、龍須卷瀏海、二次元瀏海、八字瀏海和齊瀏海，讓大家從中找出最適合自己的美顏神器。

1. 胎毛瀏海

超顯氣質的一款瀏海，而且最近也很火。胎毛瀏海可以很好的遮擋髮際線，換言之就是給人髮量增多的錯覺。對於甜美女孩來說，胎毛瀏海相當適合。

適合的臉型有：長臉、鵝蛋臉。

2. 漫畫瀏海

本身比較有個性的女孩可以考慮這款瀏海，而且最近這瀏海在時尚圈還真的挺火的。漫畫瀏海適合百變造型的時髦精，可酷可甜，給人一種高冷颯的感覺。

適合的臉型有：所有臉型！

3. 空氣瀏海

流行了超多年的空氣瀏海，熱潮一直不褪，原因無他，因為它真的是美顏神器。關鍵是空氣瀏海還很好打理，也能適配多種髮型。剪了空氣瀏海的女生，莫名更顯溫柔哦。

適合的臉型有：所有臉型！

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4. 法式瀏海

非常百搭的一款瀏海，而且自帶法式風情，慵懶可愛女人專屬。這款瀏海不會很難打理，稍微淩亂反而更顯美感，而且還超顯臉小哦。

適合的臉型是：所有臉型！

5. 八字瀏海

其實這款髮型頗為禦姐風，只要搭配精緻的妝容，就能打造出輕熟女人那種精緻帥酷的美感。八字瀏海的優點是它修飾髮際線和柔化額頭線條的效果，對於想要顯臉小的女生來說是很不錯的選擇。

適合的臉型是：所有臉型！

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6. 齊瀏海

有人說剪了齊瀏海的女生，不是頓時減齡就是突然變大媽。其實齊瀏海自帶日系氣質，剪好了還能煥髮學院風，分分鐘讓你回到學生時代。只要選對妝容和穿搭來襯托，你就能秒變鄰家小女孩。

適合的臉型有：心型臉。

7. 眉上瀏海

可甜可酷的這款瀏海，對於時髦精來說是很平常的，而如果你也想要來一次大大的改變，不妨一試。比較漫畫的這款瀏海非常有特色，可以讓你的造型更吸睛。

適合臉型：鵝蛋臉。

8. 蛋卷瀏海

超減齡的這款瀏海，給人一種充滿活力的感覺，對於元氣女孩來說特別適合。如果你也想修飾臉型顯臉小，選擇這款是不會錯的啦。

適合的臉型是：鵝蛋臉。

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9. 中分瀏海

懶人最喜歡的瀏海款之一，因為它很好打理。對於想要打造溫柔風或輕熟風的女生來說，中分瀏海非常適合，盡顯溫婉大方的氣質。

適合的臉型：鵝蛋臉。

總的來說，瀏海雖然是美顏神器，但選對了才能更好地髮揮功能。選瀏海必須和自己的臉型特色相聯系，再和自己的髮型、平日穿搭風等對稱，才能讓瀏海成為你的顏值加分題。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】