IU頭髮稀疏全因錯誤梳頭？髮型師洗護吹梳4步驟　對抗染燙後遺症

頭髮天天吹整、兩三個月就換一次髮色，掉髮情形開始變嚴重了嗎？由於生活壓力和頻繁的染燙，綁頭髮時都覺得馬尾越來越細、髮量越來越稀疏......讓人困擾的掉髮問題，常因工作換造型的女明星們更是深受其害！



IU、慧潾都自曝有「掉髮」困擾

「國民妹妹」IU曾在節目中坦言，因工作關係時常更換髮型，早在多年前她就發現自己有部分頭髮脫落的情形，而EXID第二主唱慧潾，更直接在節目中承認她有使用接髮來維持固定髮量，因為她也長期苦於必須時常染燙所帶來的掉髮後遺症。潮流髮型師Ryan老師表示，女生掉髮常見的情形有6種。

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6種女生掉髮常見的情形：

1. 熬夜偏食、飲食攝取不夠均衡

2. 清潔不當

3. 賀爾蒙失調、產後掉髮

4. 壓力型掉髮

5. 牽引性掉髮

6. 燙染頻率過度頻繁

其中又以產後掉髮、生活作息不良、牽引性掉髮占最多數，例如馬尾綁得太緊、綁的時間太長，或是長期接髮毛囊受到拉力影響的「牽引性掉髮」，在近年尤其常見。

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3點情形判別是否掉髮嚴重

大家常會以「堵塞排水孔」來判斷頭髮是不是掉太多，但這樣一點也不準！因為頭髮越長，就算掉的根數少也很容易塞住，Ryan老師表示，每天正常的掉髮量約50-150根，可以從下面3點情形來判斷自己有沒有嚴重的掉髮問題。

1. 早上起床後觀察枕頭上的掉髮量，超過50根就算異常。

2. 將手插入髮根，用最輕的力道往上抓，如果手上超過5、6根掉髮就要注意。

3. 觀察掉落的頭髮，髮根如果有殘留白色毛根，代表正常老化淘汰，若沒有毛根則可能是因過度拉扯、或頭髮過度受損而斷裂。

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洗、護、吹、梳4步驟，這樣做減少掉髮

洗：Ryan老師建議使用「頭皮清潔洗頭水」，可針對安撫敏感、抑制出油等功效來挑選這種有保養頭皮性質的洗頭水。

護：僅在髮尾塗抹護髮乳即可，不要塗抹到頭皮。

吹：吹乾頭髮時要避免吹風機溫度過高、距離過近。

梳：不要由上往下、從髮根梳到髮尾！應該反過來，從髮尾慢慢地、一段一段往上梳，「由下而上」才是梳頭避免掉髮的正確方式。

Ryan老師建議，市面上越來越多「頭皮養髮液」類型的產品，頭皮和臉是同一塊皮膚，臉部需要擦保養品，頭皮當然也要！頭皮養髮液不只有保濕型，也有針對各種頭皮問題的功能性，例如健髮（強健毛囊）、控油（調理油水平衡）、舒緩敏感（毛囊炎、泛紅）等等，可依個人頭皮狀況做適合的選擇。

Ryan一句話解析何謂頭皮保養：

「頭皮臉皮是同一張皮，沒有好好保養與照顧，掉髮危機就是時間問題。」



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】