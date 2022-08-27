陳妍希教3招告別圓肩駝背　簡易動作視覺顯瘦練成直角肩

【陳妍希｜改善駝背｜圓肩】不少女生都因為經常低頭煲劇看手機，而導致圓肩駝背問題浮現，明明身形不是很肥胖，但背部看起來總是壯壯實實的！要改善圓肩駝背問題，從而達到視覺顯瘦效果不妨從運動入手！憑著《那些年，我們一起追的女孩》及《神鵰俠侶》而廣為人知的陳妍希，最近就在社交平台上分享了3個有助改善圓肩駝背的動作，動作簡單易做而且效果顯著，大家也一起跟著做吧！



陳妍希憑電影《那些年，我們一起追的女孩》中「沈佳宜」一角而廣為人知，後來陳妍希與陳曉合作拍攝內地版《神鵰俠侶》，在劇中飾演「小龍女」一角，不過原來當時因為陳妍希的圓圓臉頰、身形及造型，令她備受批評，更戲稱她為「小籠包」。陳妍希坦言自己的肩膀較厚，又容易駝背，為改善這些問題而打造直角肩，達致視覺顯瘦效果，因而開始練習瑜珈，她最近也在小紅書上分享了3個動作，教大家一同改善圓肩駝背，立即看看怎樣做吧！

【陳妍希｜改善駝背｜圓肩】陳妍希最近在社交平台上分享了3個有助改善圓肩駝背的動作，動作簡單易做而且效果顯著！（yanxi531＠IG）

【陳妍希｜改善駝背｜圓肩】動作1：斜方肌拉伸

首先坐在瑜珈墊或地板上，把左手放在右邊耳朵後方輕輕扶著頭部，另一隻手可以自然的放在身旁，放鬆肩膀將臉轉向左側，眼看左下方，感受肩頸位置拉伸，維持這個姿勢保持呼吸，停留3個呼吸後轉另一邊重覆一遍。這動作特別適合對了一整天手機、電腦後，作為放鬆肩頸之用。

【陳妍希｜改善駝背｜圓肩】動作1：斜方肌拉伸（陳妍希michelle＠小紅書）

【陳妍希｜改善駝背｜圓肩】動作2：手臂開肩

要改善駝背，最重要是打開肩部，大家可先把左手舉高放在頭後，把頭抬高，然後另一隻手捉左手手肘向右方拉伸，緊記要一直保持背部挺直及發力，感受手臂拉伸，維持3個呼吸後轉另一邊重覆一遍。

【陳妍希｜改善駝背｜圓肩】動作2：手臂開肩（陳妍希michelle＠小紅書）

【陳妍希｜改善駝背｜圓肩】動作3：手掌對抗後背

大家保持背部挺直，先把左手放在脊椎後方，由低至高延伸至背部，另一隻手捉住左手手肘向入拉伸，感受肩頸拉伸，同樣是維持3個呼吸後轉邊。如果大家覺得太吃力的話可以輕輕調低手掌高度，手掌放在腰部位置也可以！

【陳妍希｜改善駝背｜圓肩】動作3：手掌對抗後背（陳妍希michelle＠小紅書）

不少粉絲也看得出陳妍希近年身材保養得宜，即使已為人母依然擁有好身材、好膚質，大家也跟著陳妍希做以上簡易運動，一起告別圓肩駝背，做到視覺顯瘦吧！