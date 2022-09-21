抗衰老｜拉筋5大超神奇功效　消下半身水腫、瘦大腿還能緩解經痛

你們是不是也經常一坐就是一天，維持一個姿勢就很少起來活動， 長久下來除了血液不循環、肌肉緊繃以外，更是導致肥胖的原因之一，接下來就推薦大家一個懶人必備運動，沒有空間器材的限制，還對身體有非常多的好處，那就是我們常聽到的「拉筋」。



不管運動前防止肌肉拉傷，或者運動後減緩身體痠痛都有很大的益處，許多女明星也都是靠著這招來練出好身材，像是小S、張鈞甯、維多利亞等都曾表示自己有拉筋的習慣，以下就來看看究竟拉筋有哪些好處呢？想瘦身的朋友不妨每天預留一點時間讓肌肉放鬆，堅持下去還能練出緊實的曲線～

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擴大關節活動範圍提升運動效果

拉筋的過程可以讓關節的活動範圍移動到最大幅度，在運動前擴大肢體的伸展，除了能讓肌肉做好熱身來減少運動傷害以外，同時還可以有效提升後續運動的表現，例如跑步前先拉筋，在肌肉放鬆的情況下甚至能多跑上幾公里，而至於拉伸的幅度就依照自己的柔軟度來決定，些微的痠痛感都屬於正常狀況。

暢通體內循環減緩衰老現象

經常拉筋的人柔軟度會比一般人來的更好，不過隨著年紀的增長，身體機能的退化導致靈活度下降，筋骨、關節開始變得僵硬，這也就是為什麼老人跌倒通常都很嚴重的原因，而經研究證實拉筋可以達到抗老化的作用，透過拉伸肌肉來暢通體內的血液流通，連帶讓腦部也保持清醒的狀態，甚至慢性疾病的患者都能有所改善，可見拉筋的習慣要一直堅持下去。

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提高代謝改善下半身水腫

腿粗的其中一大原因便是水腫，當下半身長時間處於同一個姿勢，久了身體的血液循環功能逐漸下降，進而產生屁股變大、腿部浮腫等問題，而這也是許多上班族的通病之一，因此這時拉筋就變得非常重要，除了可以加速血液流動的速度來提高新陳代謝外，也能活絡筋骨改善腰背疼痛，腿粗的女孩不妨試試伸展自己的腿部肌肉，只要堅持練下去，水腫解決了腿自然也就能瘦下去～

拉伸緊繃肌肉雕塑腿部線條

小腿肌、蘿蔔腿都會讓腿型變得非常難看，不管是小腿肌群發達所導致，或者運動過後沒有即時拉伸開來，因此若想改善上述的問題就必須養成拉筋的習慣，透過大小腿之間的伸展動作，讓繃在一起的肌肉得到放鬆，如此便能拉長腿部的線條，腿型比例在視覺上也會更好看，小S就曾透露拉筋是他維持筆直美腿的小秘訣，也像擁有一雙女團腿的你們，不妨先從日常的拉筋運動開始做起～

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拉伸骨盆肌肉緩解經痛症狀

女生生理期時子宮的收縮會讓周圍肌肉變得緊繃，除了會造成經痛以外，也會產生腰酸背痛的症狀，而這時拉筋就是最有效的舒緩運動，透過拉伸骨盆肌肉來促進子宮內部的血液循環，放鬆臀部和鼠蹊部達到舒緩經痛的效果，再加上拉筋並不像其他運動一樣激烈，是非常適合女生經期改善血液循環的方法方法之一。

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