BALCKPINK Jennie妝容教學公開　奶油感底妝、Girl Crush眼妝

韓國人氣女團BLACKPINK日前正式回歸K-Pop界，新歌《Pink Venom》一推出就橫掃全球多個音樂排行榜，人氣一時無兩。除了音樂作品外，BLACKPINK作為時尚標誌，成員們的服裝及妝容打扮都備受關注。當中，不少女生都對Jennie的「貓系妝容」十分感興趣，YG明星化妝師朴東民就分享了Jennie今次回歸的妝容教學。



BLACKPINK Jennie 底妝

Jennie的底妝非常細膩又帶著微微光澤感，YG明星化妝師朴東民表示，想打造這種充滿奶油感的妝效可以使用「Bobbi Brown蟲草粉底液」作底妝，上粉底時有一個小貼士，就是用刮刀將粉底鋪上臉，不會吸走粉底的水分，對乾肌友善，之後再用噴濕的美妝蛋把粉底拍開便可。

BLACKPINK Jennie 眼妝

Jennie的貓系眼妝一直都是她的招牌之一。雖然今次回歸保留了她的特色貓系眼妝，但有別於過往上揚眼線的魅惑感，今次的眼線改向下，走Girl Crush路線。眼影方面就可以使用「Revolution的絲絨玫瑰盤」化玫瑰色眼妝，而且還十分適合雙眼皮或是眼睛水腫的女生使用，利用眼影盤中的閃色調消腫及增加眼妝亮點。

BLACKPINK Jennie 胭脂

胭脂的選色上，Jennie的胭脂整體以粉色調為主，配上Girl Crush眼妝一點違和感都沒有。朴東民表示，可使用韓國美妝品牌「PERIPERA的5號色胭脂」，輕掃在臉中的位置，再順便帶到顴骨，色系和眼妝保持一致打造又酷又甜的感覺。

BLACKPINK Jennie 唇妝

唇妝方面，女生可使用「PERIPERA的4號唇膏」打底，然後再以「NARS唇釉Bound色」點綴唇中，便能成功化出極具高級感的自然粉裸色調唇妝。