曬傷急救│皮膚科醫生教曬後急救法　只需2種低成本日用品

【曬傷急救】夏日炎炎，很多女生都喜歡到沙灘曬太陽或是出海參加船P，不過近期陽光猛烈，若沒有好好做好防曬步驟便會很容易曬傷。當不慎曬傷，應如何急救？韓國皮膚科醫生李藝恩日前就於社交平台分享了超低成本的曬後急救法，只需2種日常用品便可，曬傷的女生記得留意了。



韓國皮膚科醫生李藝恩表示，剛曬傷不久，皮膚會進入曬後紅燙階段，女生們可以使用生理鹽水及無酒精的蘆薈膠，因為皮膚此時處於紅燙敏感的狀態，不管是直接冰敷，還是使用功能性產品，都可能會刺激皮膚。

曬傷不久，皮膚會進入曬後紅燙階段（Getty Image）

相反，生理鹽水非常溫和，不但可以為肌膚降溫，同時能快速為皮膚補充水分，但李藝恩亦提醒女生，在敷完生理鹽水後要及時用水洗乾淨，避免鹽分殘留；而蘆薈膠則有很好的保濕和冷卻效果，內含有的肽多糖酶能緩解皮膚刺激。

（李藝恩＠小紅書）

用法方面，女生先須以清水洗臉，再把化妝棉浸濕於冷藏的無菌生理鹽水中，令化妝棉充分浸濕生理鹽水，然後便可以將化妝棉敷在蘋果肌、額頭和鼻樑等最容易曬傷的位置，再用冷藏過的無酒精蘆薈膠厚塗化妝棉及全臉，敷了10分鐘後，可把化妝棉反轉再敷10分鐘。

把化妝棉浸濕生理鹽水後敷上臉（李藝恩＠小紅書）

以清水潔面後，用冷藏的無菌生理鹽水充分浸濕化妝棉，敷在最容易曬傷的蘋果肌、額頭和鼻樑部位，接著用冷藏過的無酒精蘆薈膠，全臉厚厚塗抹並再度敷上化妝棉，再貼10分鐘即可。

同時，還可以將毛巾用冰水浸濕後，放在脖子後的大椎穴部位冷敷，舒緩曬後的不適感。最後，簡單沖走臉上殘餘的蘆薈膠，再重新塗上全臉，連續進行以上的急救舒緩步驟3天後，再可進行後續的美白步驟。