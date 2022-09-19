頭髮瀏海控油6部曲：蜜粉、紙巾按壓髮際線吸頭油　告別Barcode陰

才剛出門不到半小時妝就花了，在夏天這種事大家應該沒少發生過，流汗、出油讓臉上變得又黏又濕，就連剛整理好的髮型也都一同毀去，油膩的瀏海除了變扁變塌以外，黏在一起還會出現超級難看的條碼瀏海，整體造型瞬間大扣分！



想避免這種狀況產生，以下整理出了6步驟「控油瀏海整理小技巧」，只要出門前花點時間，保證一整天輕鬆留住完美髮型，大家趕快學起來一起在夏天告別大油頭！！

6個步驟瀏海不再出油，擁有明星同款蓬鬆瀏海！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 選擇控油成分洗頭水

防止頭髮出油最基本就是從每日的清潔開始做起，可以透過控油洗頭水來抑制油脂的分泌，像是包含茶樹、薄荷這類成分皆有所幫助，不過切記不要挑選含有矽靈、石化介面活性劑、Paraben等化學物質，來避免對皮膚的傷害。

2. 用紙巾按壓瀏海吸取表層油脂

在開始整理瀏海之前，先使用一張紙巾吸取瀏海表層的水份和油脂，讓其保持在乾爽的狀態，來避免濕髮影響到後續蜜粉、乾洗髮等產品的使用，經實測也證實增加這一步驟能讓整體效果更好，大家不妨可以試試看。

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3. 乾洗髮去除瀏海油膩感

乾洗髮除了能作為懶人的清潔用品外，也是油頭的一大救星，用紙巾擦拭完成之後，我們就可以進入到正式的控油步驟，在距離頭皮20cm的位置噴上乾洗髮，稍待幾分鐘粉末將油脂吸收後便能得到清爽的頭髮，提醒大家使用前要將乾洗髮搖晃均勻，噴上頭才能達到最佳的效果。

4. 使用工具增加瀏海蓬鬆感

將瀏海上的油清理乾淨後，接下來就開始進行重新定型的步驟，透過使用髮捲或電髮棒來增加瀏海的蓬鬆感，形成弧度也能夠與額頭保持一定的距離，才不至於一流汗就連帶使得瀏海也塌掉，而正確方法應該要先將瀏海向上拉再捲回髮根，此動作才能保證弧度更自然好看。

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5. 定型噴霧維持瀏海弧度

在使用髮捲或電髮棒固定瀏海的同時，也可以搭配風筒、定型噴霧來增加整天的持久度，只要弧度不塌掉，那麼就能減少條碼瀏海的狀況出現，另外建議定型噴霧儘量在距離20cm的位置上噴，風筒則是由上往下吹整。

6. 蜜粉按壓髮際線阻擋髮根出油

上述步驟都做完以後，就剩下最後一個定妝就完成了，以蜜粉順著髮際線位置輕拍，可有效吸附頭皮分泌的油脂，來減少頭髮出油對瀏海的影響，不用擔心此步驟會影響到剛做好的瀏海造型，只要沿著髮根位置就不會破壞到瀏海的彎度。

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