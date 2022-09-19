記者推薦4大眼霜｜減淡黑眼圈、眼紋　4種產品適合不同階段的你

眼霜推薦2022｜眼睛是靈魂之窗，也是曝露你真實年齡的地方，因此日常需要好好保養，但日常生活中我們經常長期使用電子產品，而壓力大也會令睡眠質素不佳，因此加劇黑眼圈形成，此外就連乾燥的天氣、大笑的表情也有機會形成眼周細紋。身為都市人我們避免不了這些問題，因此我們更需要一款適合自己使用的眼霜，為我們好好修護雙眼。



眼霜推薦2022｜記者推薦4大眼霜。（馮曉藍 攝）

眼周是全臉最脆弱的部位，只要平日用神過度就很容易顯露出疲倦的一面，睡眠不足也會出現眼部浮腫問題，讓眼周產生黑色素、細紋。記者年輕時因為身體狀態不佳，很早已經出現黑眼圈的問題，加上經常用電子產品，加劇了眼睛的乾澀痠痛，不知不覺間也形成無數的細紋，因此早年已經開始用眼霜，盡力去做好保養，也認為眼霜是要針對你當時的狀態而使用。經過不同階段的「試驗」下，以下這4款由記者推薦的眼霜，相信會適合需要不同功效的你。

眼霜推薦2022｜Estée Lauder 升級再生基因修復眼霜。（馮曉藍 攝）

眼霜推薦｜Estée Lauder 升級再生基因修復眼霜｜急救之選 (HK$560/15ml)

Estée Lauder的眼霜是不少人的急救眼圈、眼紋的首選！記者兩、三年前有段日子因為要上班又要上學，幾乎長時間都要對電腦，很容易令眼周沉澱色素，出現眼黑圈，更長出不少細紋，之後在機緣巧合下用了Estée Lauder 的升級再生基因修復眼霜，它只是用大約2至3星期，大大改善黑眼圈的問題，擊退眼周肌膚的初老跡象，同時它備有全新獨家抗自由基技術 (FR-Defense™ Technology) ，在使用產品後曝露在藍光下1小時，能有效減少91%自由基的製造量，即使在睡前再用電話也不怕。而且它只是用一次，就能即時提供接近100小時的水潤呵護，令細緻纖弱的眼周仿如新生，大大減低細紋形成的機會。

眼霜推薦2022｜Lancôme升級版嫩肌活膚眼霜。（馮曉藍 攝）

眼霜推薦｜Lancôme升級版嫩肌活膚眼霜｜水潤明亮之選 (HK$535/15ml)

Lancôme 的 Génifique系列護膚品廣獲好評，除了「小黑瓶」之外，Lancôme 的升級版嫩肌活膚眼霜也得到不少正面評價。編輯用過一段時間，感受到這款眼霜帶來的水潤明亮感，其質地呈絲滑的凝膠狀，能夠迅速把7種微生態營養素注入眼周肌膚，並且能夠在使用一小時後，加快肌膚鎖水屏障，以改善眼周色素沉澱的問題，令雙眼看上去更加明亮、年輕。

眼霜推薦2022｜Jurlique 至臻活顏緊緻眼霜。（馮曉藍 攝）

眼霜推薦｜Jurlique 至臻活顏緊緻眼霜｜按摩之選 (HK$670 / 15mL)

有時用眼霜最怕就是不小心因為份量過多而長出油脂粒，也希望可以配搭按摩方法令眼部可以吸收到眼霜的成分，加強功效。Jurlique 至臻活顏緊緻眼霜質地軟滑易推，有獨家 Biosome6 膠原煥活科技，比起以上兩款更能減少細紋及皺紋形成。記者最喜歡的是它配備小小的金屬棒端，只要把金屬棒端垂直放進眼霜，沾眼霜至金屬棒的四分一，然後平均地在內眼角、眼下、外眼角、眉弓和眉尾點上，之後把金屬棒端以45度角輕輕用由內眼角向外眼角塗抹，重覆步驟，滾動回至內眼角後，再由眉頭沿著眉骨底推至眉尾，最後在眉尾位置輕輕按壓，就不怕因為用太多眼霜而長出油脂粒。

眼霜推薦2022｜RARE Skinfuel 眼唇肌膚修復霜。（馮曉藍 攝）

眼霜推薦｜RARE Skinfuel 眼唇肌膚修復霜｜天然之選 ($1550/15ml)

近一年記者深受臉部濕疹影響，因此有許多產品都不能再度使過，而這款眼唇肌膚修復霜就成為救星！百分百澳洲製作的 RARE Skinfuel 是冷壓護膚品牌，所製作的護膚品都含大量有機認證成分及澳洲原生植物萃取，品牌也推出專為延緩眼唇周邊皮膚的衰老而設的肌膚修護霜，一盒就可以用在眼周及嘴邊，它富含補水成分「鎖水磁石」、抗衰老成分「白黎蘆醇」及去浮腫成分「綠咖啡籽萃取」。能夠為肌膚深層補水，它主打有效減淡細紋及皺紋。只要把適量的修護霜塗抹在眼周和唇周，尤其是法令紋位置，然後利用無名指輕輕由內至外按摩，直至產品完全吸收，就可以為肌膚帶來緊緻活力。