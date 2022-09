8款大牌眼線筆那款好用？記者實測防水控油好評之選

眼線筆實測推介2022|近年長期戴口罩,眼妝尤為重要。想擁有炯炯有神雙眼,眼線便是最佳武器,能瞬間增強眼部線條,讓人把焦點落在眼珠上。不過,由於眼睛易分泌淚水,加上夏天油脂旺盛,妝容維持不久後,常會出現脫妝問題,頓時由「電眼」慘變成「熊貓眼」。由此,《01女生》為大家細選8個好評度高的專業品牌眼線筆,並透過實測,評出各款的優點,看看到底適合在甚麼場合使用。

攝影:黃寶瑩



眼線筆實測推介2022|《01女生》為大家細選8個好評度高的專業品牌眼線筆。(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022|Shiseido 墨繪勾畫細緻眼線筆(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022|Shiseido 墨繪勾畫細緻眼線筆 $250

順滑度:3.9 (5分滿分)

防水度:4.0 (5分滿分)

持久度:4.3 (5分滿分)



相比一般眼線筆,Shiseido筆觸較為幼細順滑,加上筆頭彎曲,若順眼尾方向繪畫,能夠貼服肌膚,從而勾勒出更精緻的眼形。眼線筆頭較幼,就化妝初學者而言較難控制,若想畫粗眼線亦需多畫數筆,因此適合化妝專業的女生,用以畫眼尾或特別形狀的眼線。眼線筆在防水控油方面,亦有不俗表現,基本都能維持半天妝容而不掉色。

眼線筆實測推介2022|Gucci Beauty Stylo Définition L'Obscur 眼線液(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022|Gucci Beauty Stylo Définition L'Obscur 眼線液 $350

順滑度:4.0 (5分滿分)

防水度:4.5 (5分滿分)

持久度:4.2 (5分滿分)



Gucci彩妝品偏向華麗復古風,以粉紅帶金色作包裝,充滿少女心。眼線筆防水力超高,即使於眼線上灑水再印乾,也幾乎沒掉色,非常適合在參與水上活動時用,可大為減低掉妝的機會。眼線筆毛偏軟,非常適合初學者。若想畫出幼細眼線,便需略施力以控制力度。

眼線筆實測推介2022|Make Up For Ever Aqua Resist 防水極細眼線筆(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022|Make Up For Ever Aqua Resist 防水極細眼線筆 $230

順滑度:4.2 (5分滿分)

防水度:4.5 (5分滿分)

持久度:4.2 (5分滿分)



最新推出的Make Up For Ever眼線筆主打防水,經實測亦見出其防水度高,而在控油方面也有不錯效果。這款算是筆者的心水之選之一,在各個評分都是中上位置,再者品牌所有產品在持妝方面都深得好評,可以常備於手袋內,以作日常化妝或補妝用。

眼線筆實測推介2022|Givenchy Beauty 高級訂製液體眼線筆(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022|Givenchy Beauty 高級訂製液體眼線筆 $220

順滑度:4.3 (5分滿分)

防水度:4.2 (5分滿分)

持久度:4.0 (5分滿分)



個人而言挺喜歡Givenchy筆頭的軟硬度,較為容易操控和施力,不論眼線粗幼,都可準確落筆,並畫出好看的眼尾線條,不會被眼皮卡住致畫得東歪西倒。整體而言,眼線筆表現不俗,加上價錢較其他的低,一般日常妝容都能應付,算是小資女和化妝初學者之選。

眼線筆實測推介2022|Nars Climax Line Liner 液體眼線筆(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022|Nars Climax Line Liner 液體眼線筆 $270

順滑度:3.8 (5分滿分)

防水度:4.0 (5分滿分)

持久度:4.5 (5分滿分)



Nars眼線筆身偏粗,較易施力並畫出好看眼形。筆頭亦相對較粗,若想畫幼眼線,則需多花點心力,而且套上筆蓋時也要小心注意,避免弄到筆頭開叉。筆者平日使用眼線筆時,很快便出現掉妝問題,而在用過的眼線液當中,這款較為佔優,可以整天維持眼線形狀,同時下眼尾不會沾到眼線色,可見出其控油和持妝度都高。

眼線筆實測推介2022|Dior Diorsnow On Stage Liner (黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022|Dior Diorsnow On Stage Liner #091 $280

順滑度:4.4 (5分滿分)

防水度:3.8 (5分滿分)

持久度:4.2 (5分滿分)



Dior眼線色澤濃郁,帶有微亮的磨砂感覺,加上筆身容易控制,筆頭軟硬適中,可流暢地畫出眼形和眼尾線條,打造好看的眼妝。眼線筆持妝度亦高,近期不時使用,每次都可維持整日妝容而不掉色,並適用一般飯聚場合,化妝初學者不妨入手。

眼線筆實測推介2022|M.A.C 超精細眼線液 #Brushblack (黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022|M.A.C 超精細眼線液 #Brushblack $200

順滑度:4.0 (5分滿分)

防水度:4.3 (5分滿分)

持久度:4.1 (5分滿分)



眼線筆尖較幼,可輕易畫出幼細眼線。在這次測試中,M.A.C眼線筆顏色不算顯色,但可看出色彩均勻度高,不會出現「一撻撻」的問題,故筆者在順滑度方面,給予中間的評價。眼線的防水表現不錯,加上價錢親民,性價比高重,適用於船上派對或水上活動時用。

眼線筆實測推介2022|Armani Beauty eyes to kill 魅惑攝人持久眼線筆 (黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022|Armani Beauty eyes to kill 魅惑攝人持久眼線筆 #1 $250

順滑度:4.1 (5分滿分)

防水度:3.8 (5分滿分)

持久度:4.4 (5分滿分)



Armani 眼線筆持妝度超高,長時間用的話,不太有掉色問題,眼線依然保持完好狀態。眼線筆適合需維持整天妝容的行程,如婚禮或放工後的飲酒聚會等,都能避免「熊貓眼」出現。雖然眼線筆不是筆型,但筆身亦易於控制,而且順暢,但色澤均勻度較其他的低,若想畫條漂亮眼線,或需多補數筆。