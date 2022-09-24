口罩妝｜新手入門必學大眼口罩妝容！持久眼妝2秘訣瞬間放大雙眼

【口罩妝｜大眼妝】不知不覺間疫情都將近3年多，口罩亦成為大家日常必備品，口罩對於大家而言無疑是又愛又恨。自從日常生活離不開口罩後，有部分女生已漸漸「自我放棄」，不會再精緻打扮化妝，一句「口罩都遮蓋住，無人看到」，久而久之大家都養成了一種惰性，無心再化妝打扮，但作為精緻女生又怎麼可以「自我放棄」呢？戴口罩確實半張臉都被遮蓋了，正因如此別人注視你的焦點全鎖定眼睛上。今天《01女生》記者跟大家分享一下消除眼腫，用化妝小技術助你秒變煥顏又能輕鬆甩掉疲憊倦容。



如今長時間戴口罩，眼睛就成為了我們「另一張臉」般，因此有一雙炯炯有神的大眼，間接增添不少人緣。這個「大眼妝容」簡單幾個步驟已經能夠成功「急救」倦容，化妝新手亦毋須擔心，整個妝容完全是零技巧，只要跟著以下步驟不但眼鏡放大2倍，且𣊬間讓你成為「口罩美女」。

UPLIVE主播晶晶（麥超億 攝）

在開始化眼妝前，先把底妝完成。平時好不容易化好的完美底妝，卻戴上口罩後瞬間毀滅，為了不讓口罩沾妝，大家把底妝化得愈薄透愈理想，有輕透薄底妝可讓底妝服貼一整天，塗上粉底後輕輕再上少量碎粉，有效減低脫妝機會及口罩沾妝的問題。

【口罩妝｜大眼妝】「大眼妝容」簡單幾個步驟已經能夠成功「急救」倦容，化妝新手亦毋須擔心，整個妝容完全是零技巧。（麥超億 攝）

除了眼妝外，眉毛亦是很重要的關鍵。不論任何臉型，擁有漂亮的眉毛可讓你即時減齡又瘦臉效果，同時又有矯正眼型效果，因此別看輕眉毛的重要性。最後再塗上胭脂就正式開始眼妝的部分。

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入門級新手必學 5步驟秒變「口罩美女」！

首先用淺色眼影塗滿整個眼窩的位置作打底，用化妝掃掃開讓整個眼皮顏色更均勻。接著可以用棕色調眼影畫在雙眼皮摺內，使眼窩更深邃立體，即時有明顯的消腫效果。

【口罩妝｜大眼妝】用淺色眼影塗滿整個眼窩的位置作打底（麥超億 攝）

下眼三角位是放大眼睛關鍵，再用棕色調眼影在此位置加強線條，可以加強整體深邃感。臥蠶的前半端部分可以畫上珠光色眼影，從而達到提亮效果令到眼妝更有層次。若果大家想加強放大效果，可在下眼睫毛位置用眼線液輕畫5-6條睫毛線條，雙眼瞬間放大2倍！

【口罩妝｜大眼妝】下眼三角位是放大眼睛關鍵，再用棕色調眼影在此位置加強線條（麥超億 攝）

之後用睫毛夾於睫毛根部夾2-3次可增強弧度，夾出根根分明、捲翹不易塌的「太陽花睫毛」，再使用增長型睫毛膏以Z字型刷法，以增強睫毛的濃密度，重複2次即可。這樣簡單的自然大眼妝就完成了。

【口罩妝｜大眼妝】下眼睫毛位置用眼線液輕畫5-6條睫毛線條（麥超億 攝）

最後，UPLIVE主播晶晶跟大家再分享2個小技巧。大家在使用睫毛膏前，可以先使用睫毛打底膏；再用睫毛加熱器作定型，從而令到整個大眼妝更加持久！