日雜《VoCE》2022上半年美妝大賞　彩妝品排行榜：RMK、DIOR上榜

VoCE美妝排行榜2022｜日本美妝雜誌《VoCE》最近公布了「2022上半年最佳美妝大賞」，邀請了美容業界多位美容編輯、作家、專家等成員為美妝產品評分，為每項美妝類別嚴選出5大推介，讓喜歡發掘美妝新品及好物的女生作為參考！《01女生》為大家整合「2022年上半年最佳美妝大賞」彩妝品類別的得獎名單，幫助女生們揀選最適合自己的彩妝產品。



VoCE美妝排行榜2022｜唇膏類別第1名：DIOR 癮誘唇膏 100 ¥4,950（約 HK$288）374分／630分

DIOR 癮誘唇膏添加了茉莉花蠟，具有護唇保濕效果，有助為唇部做到24小時水潤保濕，加上唇膏持久度及貼服度高，能為女生長時間維持嘴唇柔潤光澤及紅潤感！全系列有36種顏色可供選擇，大家可揀選最適合自己的唇色，打造令人難以抗拒的癮誘魅力。

VoCE美妝排行榜2022｜唇膏類別第1名：DIOR 癮誘唇膏 100 ¥4,950（約 HK$288）374分／630分（Dior 官網）

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VoCE美妝排行榜2022｜眼影盤類別第1名：Fujiko Tashi Pale 01 ¥2,090（約 HK$121）454分／630分

不少女生都喜歡使用眼影盤，特別是對化妝新手而言，眼影盤可說是眼妝恩物，因為只要跟著眼影盤上的次序由淺至深搽上眼就可以，可以一盤性價比高的眼影盤應該要盤上每一隻色都是實用到不能挑剔！而日本品牌Fujiko 的 Tashi Pale 眼影盤正好符合這條件，4格暖色眼影顯色清透，無論是單色或混色使用都能輕鬆打造完美眼妝。

VoCE美妝排行榜2022｜眼影盤類別第1名：Fujiko Tashi Pale 01 ¥2,090（約 HK$121）454分／630分

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VoCE美妝排行榜2022｜眼線產品類別第1名：VISEE ANTIQUE PASTEL LINER 復古粉彩液體眼線筆 PK880 HK$72 290分／630分

眼妝可說是整個妝容的精髓，而眼線更是打造完美眼妝的關鍵，一支好的眼線筆持久度要強而且不易暈染脫妝。VISEE 復古粉彩液體眼線筆採用細緻纖維組成的氣墊筆頭，能夠穩定地畫出完美線條，眼線筆不易脫妝之餘，而且用溫水就能輕鬆卸掉！

VoCE美妝排行榜2022｜眼線產品類別第1名：VISEE ANTIQUE PASTEL LINER 復古粉彩液體眼線筆 PK880 HK$72（viseehk@IG）

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VoCE美妝排行榜2022｜粉底液類別第1名：SUQQU 晶采艷澤粉底液 ¥11,000（約 HK$639）569分／630分

不少女生都追求貼服、遮瑕度高的粉底液，SUQQU 晶采艷澤粉底液就最適合不過！SUQQU 晶采艷澤粉底液滑順舒適，而且有助為臉部肌膚打造光澤感，妝感一流！

VoCE美妝排行榜2022｜粉底液類別第1名：SUQQU 晶采艷澤粉底液 ¥11,000（約 HK$639）569分／630分（SUQQU 官網）

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