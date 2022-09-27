越夜越想搵嘢食？6大症狀揭並非口痕　1週發生2次或罹患上夜食症

有些人越晚越想找東西吃，而且睡前不吃點東西就會覺得全身難耐，或是明明睡著了，半夜卻因為肚子餓起床找東西吃，不吃就會焦慮、焦躁，吃了卻又充滿罪惡感。



不過這樣的狀況，偶爾一次沒關係，但當長期有這些狀況要小心，可能不是單純肚子餓，而是飲食失調「夜食症」找上門啦！

什麼是「夜食症」？

其實夜食症是因為精神壓力，導致賀爾蒙分泌失調所引起的一種症狀。患者會因為壓力大，白天不會特別餓想吃東西，但到了晚上卻會越晚越想吃，甚至到睡前沒有吃東西會睡不著，出現焦慮、煩躁的情緒。雖然知道不該在那個時間點吃，但不吃情緒不佳，吃了之後又充滿罪惡感，讓人煩惱不已。

當每星期發生以下6種狀況超過兩次時，建議要尋求醫師的協助，只要配合醫師治療，改變飲食習慣、多運動，夜食症就能獲得控制喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 白天胃口差，夜裡猛吃猛喝

無論是因為課業或工作，所引起的壓力，導致你在白天該進食的時候，胃口很差，吃得很少，但是下班回到家後，卻開始出現猛吃猛喝的情況，甚至飢不擇食，拿到什麼都想要往嘴裡塞。當你出現這個狀況時，要注意是因為嘴饞才會想要進食，或可能是夜食症的前兆。

2. 沒吃會有焦慮感，吃了又有罪惡感

明明知道自己不能在那個時間進食，就是會忍不住看見食物想立刻吃下肚，因為吃才能降低自己的焦慮感，但總會在結束進食後，看見時間卻又浮現出滿滿的罪惡感。當這個狀況無限輪迴時，建議可以試著讓自己習慣三餐定時定量，慢慢改善喔！

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3. 睡著卻又會醒來找東西吃

有時候明明已經進入睡眠，但卻因為睡前沒有吃東西，會在半夜醒來找東西吃，強烈認為要吃飽才能睡好，這個行為反而會大幅影響睡眠品質。如果每星期失眠約4至5天，平均有兩次以上半夜起床進食，就有可能換上夜食症，建議尋求醫生協助，或是在睡前拉筋放鬆身心，改善睡眠狀況。

4. 晚餐到入睡前有強烈進食慾望

即使下班回到家，稍微降低壓力後，可以正常食用晚餐，但會在晚餐結束後倒入睡前的這段時間，表現出強烈的進食慾望，只要看見家中的各式零食，都會禁不住誘惑，通通往嘴裡放，一定要進食才會提高睡眠品質。

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5. 吃澱粉類食物及甜食才能入睡

疑似夜食症的患者，除了在夜裡會不停的進食外，他們還特別偏好吃澱粉類食物及甜食，總認為要吃的高飽足感的食物類型，才能讓自己進入安穩的睡眠狀態。但因為晚間的身體無法像日間般消耗糖分或卡路里，會讓糖分堆積在體內，強迫身體分泌大量胰島素處理，久而久之有可能會形成糖尿病，並且身形會較為肥胖，進而影響社交喔（怕）！

6. 入夜後情緒會異常低落

因為壓力大的關係，平時情緒可能隨著事務繁忙而起伏不定，但當疑似罹患夜食症時，反而在入夜後情緒會異常的低落，這時若不開啟進食模式，會全身難耐、焦慮不安，只要不斷進食一陣子，就能減少憂慮及壓力。儂編提醒，這樣暴飲暴食就是肥胖的起因啊！

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