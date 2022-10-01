李若彤每日梳頭200下　盤點女星的護髮術、價錢不到10元！

【護髮保養】近日天氣轉變不定，不僅肌膚連髮質也變差，頭髮較為毛燥，洗頭時還發現掉髮量增多，令人煩惱。雖然女星不時染燙頭髮，但髮質大多沒變差，反而看來濃密亮麗，背後花費不少保養功夫。要節省護髮時間，相信她們亦有不少心得，以下為大家分享其中5個的習慣，既是簡單容易的日常習慣，而且基本花費都是10元內，非常值得一試。



【護髮保養】全智賢有一套洗髮心得。(《藍海傳說》劇照)

【護髮保養】全智賢：洗髮最後一步 —— 冷水



平日看韓劇，不時都看到女星們的髮質烏黑亮麗，特別是全智賢在《藍海傳說》中，穿多套華麗服飾，並以一把秀髮展現出優雅和性感氣質。她的護髮方法其實十分簡單，每次洗髮時都會以洗頭水清洗兩次，先去除表面油脂和塵垢，再深層清潔，並會用冷水沖洗乾淨，幫助收細髮尾毛鱗片，減少髮絲因流失水分而變乾旱。

【護髮保養】李若彤曾在小紅書分享護髮心得。(李若彤微博)

【護髮保養】李若彤：每日梳頭200下



曾飾演「小龍女」的李若彤，雖然現年55歲，但看其近照，除了身形曲線，其頭髮依然烏黑亮澤，髮量不稀疏。她曾在小紅書分享護髮心得，指會堅持每日梳頭至少200下，並將頭髮分為「前後左右」4區打理，以木頭梳往下梳各50下。她亦會頭朝下向前傾，並反方向梳頭，以便按摩頭皮。

【護髮保養】黃聖依靠芝麻核桃雞蛋羹護髮。(黃聖依微博)

【護髮保養】黃聖依：芝麻核桃雞蛋羹



食物不僅可護膚，還能養髮，一舉兩得。因此，不少女星都從這方面著手，黃聖依更會以黑芝麻和核桃製成湯水，讓頭髮更為亮澤。她曾在小紅書分享食譜，先將黑芝麻和大核桃肉搗碎，再加入砂糖攪伴，然後密封放雪櫃，待要喝時才取兩大勺，加進一腕水內加熱，並在煮開後加入雞蛋攪拌，做出漂亮的蛋花。她更聲稱，身邊一位工作人員在懷孕期每天喝這款湯，一年後部分白髮變回烏黑。

【護髮保養】古力娜札指食黑芝麻可改善掉髮問題。(微博@我是娜札)

【護髮保養】古力娜札：自製芝麻糊



除了黃聖依，有「新彊四美」之稱的古力娜札，也是靠芝麻養髮。她拍片指自己曾因頭髮長及壓力大，出現嚴重掉髮問題，直至後來剪掉長髮，並吃「營養食物」才有改善。她補充自己的「營養食物」為黑芝麻和核桃，會事前混合打磨成「芝麻糊」，然後冷藏，並在每天早上空腹吃兩至三湯匙。持續一段時間，她指髮質看來烏黑，而且髮量亦增加，令掉髮問題得以改善。

【護髮保養】Kendall Jenner的護髮方式價錢超親民。(IG@kendalljenner)

【護髮保養】Kendall Jenner：香蕉、牛油果髮膜



飲食以外，超模Kendall Jenner更會將香蕉及牛油果製成髮膜。生於充滿話題的富裕家庭，不少人都以為她的保養法，都以奢華為主，但在一次訪問後，發現原來她都有簡單及價錢親民的護髮方法。她會將香蕉和牛油果搗爛，然後加入兩匙椰子油，塗抹在頭髮上待半小時，其後沖洗乾淨，便有效提升頭髮光澤。