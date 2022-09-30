豐澤消費券優惠限時激減低至17折　逾15件必買減價家電推薦

【豐澤消費券優惠】政府$5,000電子消費券將於10月1日發放第二期餘下的$3,000，而電器類產品一向都是女生使用消費券時的熱門選擇。豐澤全線門市及網店於10月1日起至1月1日期間再次推出抵得祭優惠，超過1,500件精選產品激減低至17折發售，當中包括：Dyson、iPhone、氣炸鍋、脫毛機等產品。以下就為女生們精選了17件抵買產品。



愛美是女生的天性，大家不妨可以趁今次的豐澤優惠用消費券入手一眾人氣美容及個人護理產品。PHILIPS人氣IPL彩光脫毛機由$4,998減至$3,580，劈價$1,418就可以入手；同獲好評的PANASONIC nanoe白金納米離子護髮風筒減至$738。另外，亦有其他美容儀、洗面機、直髮夾減價低至17折發售。

▼▼▼【按圖看】豐澤消費券優惠│精選美容及個人護理產品低至17折▼▼▼

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其他電子產品亦有減價優惠。iPhone 13 Pro Max勁減高達$800，不追求最新型號的女生可以趁機入手；iPad Pro亦激減高達$1,400，不論是煲劇或是工作都十分方便。喜歡閱讀的女生亦可以優惠價購買Kindle Paperwhite。

▼▼▼【按圖看】豐澤消費券優惠│精選電子產品低至17折▼▼▼

另外，豐澤抵得祭優惠期間，還有其他家庭及廚戶電減價，女生可以優惠價入手新家電，減輕家務及煮食時的工作量。優惠產品包括有：DYSON三合一風扇暖風空氣清新機、氣炸鍋、廚師機、蒸焗爐等。

▼▼▼【按圖看】豐澤消費券優惠│精選家電低至17折▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）