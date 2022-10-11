「耳咽管開放症」與過度減肥有關！醫生：不要胡亂使用藥物噴鼻

很多女生都追求纖瘦的體型，用盡種種辦法達到理想的身形，但過份或不當使用方法減肥，可能會導致一些意想不到的疾病，影響身體其他部位和機能健康。當中「耳咽管開放症」其中一個致病成因就是過度減肥，《01女生》記者詢問過醫生有關其病徵以及治療方法，一起來看看吧。



IU（李知恩）在《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會尾場透露其耳朵已經出問題長達一年。（IG @dlwlrma）

鼻子通往中耳的管道稱為耳咽管，正常是緊閉的，唯獨吞口水的時候才會打開四分之一秒。耳咽管的作用是平衡鼻子與中耳的氣壓，「耳咽管開放症」則代表耳咽管的鼻子出口處沒有合上。此病的發病原因有幾個，包括：突然過度減磅、藥物影響、神經肌肉萎縮症及胃酸倒流等等。

早前IU（李知恩）在《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會尾場透露其耳朵已經出問題長達一年，狀況時好時壞，演唱會臨近尾聲的時候情況急轉直下，她形容自己綵排時曾感受到自己如同身處地獄。不少媒體紛紛猜測IU患上了「耳咽管開放症」，跟12年前當紅的日本歌姬中島美嘉罹患的疾病相同。

耳鼻喉科專科何志謙醫生。（受訪者提供）

《01女生》電話諮詢過耳鼻喉科專科何志謙醫生關於「耳咽管開放症」的症狀和治療方法等等，何醫生稱這種疾病罕見，反而比較多人因為鼻敏感引發鼻塞和耳咽管閉塞症的問題。「耳咽管開放症」病發時耳朵聽覺會有點模糊、聽多了自己體內的聲音，包括：呼吸、心跳、咀嚼時咬合的關節聲，但是一般不會導致不會失聰。聽不到東西較大機率為內耳突發性失聰，屬耳窩問題。

鑑於這些女性發病時較年輕，我們詢問過醫生此病跟年齡、性別有關係嗎？醫生認為是沒有的，不過相較之下較多年輕女性會因為過度減肥引致「耳咽管開放症」。而這跟聽歌聲量、飛機下降時的耳壓無關，因此大家不用過分擔心。不過醫生奉勸大家不要胡亂使用藥物噴鼻，因為錯用藥物，如：通鼻靈。

醫生會先觀察病人的耳膜震動，看看其大力吸氣的時候會否多了很多聲音，從而判斷其是否患上了「耳咽管開放症」。（Youtube）

治療方面，醫生會先觀察病人的耳膜震動，看看其大力吸氣的時候會否多了很多聲音，從而判斷其是否患上了「耳咽管開放症」。至於太短時間內過度減磅導致患病的人，只要適當增回原本的體重，多喝水，一般都會自然痊癒。若果耳咽管開口附近肌肉過分萎縮，導致開口太大的話，醫生也會考慮為病人做手術放入填充物，讓它較容易閉合。一般患此症病人可以完全根治，康復時間長短需要視乎病因。