內地女靠聽歌改善睡眠險「耳聾」！專家：這樣做更易減慢聽覺神經

都市人有一個通病，獨自一人或者是外出時總要戴著耳機聽音樂，有些人當天忘帶耳機更會感到渾身不自在。不過大家知道長時間戴著耳機會有損身體健康，嚴重的話更會失聰。內地有一名女生因長時間戴著耳機聽音樂入睡，有天起床突然間發現耳聾，即時求醫才發現問題的嚴重性，一齊來看看醫生的解說！



內地女長期失眠 長期靠聽歌入睡險耳聾

內地湖北省武漢一名33歲樊姓女生患有神經衰弱毛病經常因睡眠質素而影響生活，長期睡不好或者失眠，中午時分為了「補眠」又不時被周圍嘈吵的聲音打擾，因此她為了解決睡眠問題，睡覺總是戴著耳機聽音樂，雖然聽音樂確實改善了她的睡眠品質，但久而久之她不時耳邊總會聽見「嗡嗡嗡」的聲音，甚至別人說話都聽不清楚，最後到醫院求診。

內地湖北省武漢一名33歲樊姓女生患有神經衰弱毛病經常因睡眠質素而影響生活。（unsplash）

醫生檢查後發現，女生突然出現耳聾的原因全因她長期使用耳機所導致，因為她長期戴著耳機，在睡眠期間不知不覺讓聽力受到了損害。武漢市第四醫院古田院區耳鼻咽喉科副主任醫生許偉民表示在所有致聾病因中，衰老排名第一、噪音排名第二，很多患者因為噪音導致耳朵提前衰老。

女生突然出現耳聾的原因全因她長期使用耳機所導致，因為她長期戴著耳機。（unsplash）

此外，許醫生亦提醒，常使用耳機聽音樂的人需要掌握「60-60原則」。何謂「60-60原則」？他指出聽音樂時音量絕對不要超過最大音量的60%，聽的時間亦不要超過60分鐘。若果發現有耳鳴、耳朵發悶、頭暈等聽力受損的症狀，就請儘早到醫院進行檢查。

聽力研究專家：這樣會加快毛細胞流失

另外，根據BBC Science Focus曾經有研究指出常接觸嘈雜音樂有可能會出現聽力受損的跡象，有可能會對將來的聽力有影響。研究對123名年齡在18至27歲之間的年青人進行測試，當中發現常接觸嘈雜音樂的人的毛細胞功能較少及減慢聽覺神經。研究人員表示人類出生時，耳朵會有12,000個毛細胞，隨著年紀增長，耳內毛細胞亦會減少，且嘈雜音樂會加快毛細胞的流失。

研究對123名年齡在18-27歲之間的年青人進行測試，當中發現常接觸嘈雜音樂的人的毛細胞功能較少及減慢聽覺神經。（unsplash@hannynaibaho）

聽力專家建議大家可降低音量或使用耳塞等小裝置來保護聽力，平日大家亦可以測試一下耳蝸毛細胞的健康情況，預防與及早發現。噪音強度每次增加3分貝，安全噪音曝露時間會減少一半，相等於曝露88分貝噪音4小時或曝露91分貝噪音2小時。若果在沒有任何保護的情況下，就盡量不要超過15分鐘曝露在超過100分貝水平的噪音。