林明禎身材｜瘦身不瘦胸6秘訣　牛油果是豐胸恩物！黑咖啡消水腫

【林明禎身材／豐胸／減肥／保養】林明禎因長相甜美及擁有傲人身材，成為了眾人心目中的女神！林明禎身高160cm，體重長年不超過45kg，22吋小蠻腰及34E的豐滿上圍，是不少女生的典範！除了控制飲食及適量運動外，林明禎還有與別不同的身材保養方法，立即看看林明禎6大瘦身不瘦胸保養秘訣！



【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】林明禎因長相甜美及擁有傲人身材，成為了眾人心目中的女神！（minchen333@IG）

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】林明禎身高160cm，體重長年不超過45kg，22吋小蠻腰及34E的豐滿上圍，是不少女生的典範！（minchen333@IG）

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】1. 牛油果是豐胸恩物

牛油果含有豐富的蛋白質、維生素及不飽和脂肪酸，有助增加胸部組織彈性。林明禎曾分享指，自己會自製牛油果料理，配合蜂蜜及麥片一起吃，並會以牛油果磨成泥狀塗麵包，吸收牛油果的營養價值，幫助修身及達至豐胸美胸效果！

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】牛油果是豐胸恩物（gettyimages）

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】2. 運動時穿上長袖衣物及外套

不少女生做運動時都會穿上運動內衣或背心，感覺較舒適透氣，但林明禎就會穿上長袖運動衣物及外套，把全身包妥，逼使自己排出更多汗水，促進新陳代謝，加快瘦身效果！

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】運動時穿上長袖衣物及外套（minchen333＠IG）

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】運動後胸部按摩

要做到美胸效果，除了靠控制飲食及運動鍛鍊外，胸部按摩也相當重要！每次做完運動後，林明禎都會在洗澡時輕輕按摩胸部，把胸部向上拉提，維持堅挺不垂的胸型，另外在運動健身時，林明禎也會做一些擴胸運動，加強胸部附近的肌肉群，保養完美胸型！

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】運動後胸部按摩（minchen333＠IG）

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】晚上6時後不進食

瘦身減肥的關鍵永遠在於飲食控制，但基本上林明禎都沒有怎樣戒口節食，只是避免喝有糖的飲料，三餐也盡量在下午6時前完成，6時後不再進食，平日也多吃菜、豆類及水果吸收營養，同時更有效地達到修身效果。

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】晚上6時後不進食（minchen333＠IG）

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】以堅果代替油炸類零食

多數女生都愛吃零食，如果要大家完全戒掉零食，很容易會令減肥過程變得毫無動力！林明禎曾經分享指，比起油炸類零食，自己更愛吃堅果，她會隨身攜帶堅果零食，平日口痕肚餓時，就會吃堅果，堅果含豐富營養價值，又可以補充適當油脂，不過堅果熱量較高，不建議多吃！

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】以堅果代替油炸類零食（Unsplash@Pratik Bachhav）

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】早上喝黑咖啡消水腫

不少女生早上起床時都易現浮腫，林明禎早上會喝一杯黑咖啡幫助消水腫。另外，在運動前30分鐘慢慢喝一杯黑咖啡，亦有助促進新陳代謝及排水排毒，對減肥瘦身有更好的效果。

【林明禎身材｜豐胸瘦身保養】早上喝黑咖啡消水腫（minchen333@IG）