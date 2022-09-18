減肥方法｜網傳「豆皮三文治」1個月減5kg　營養師：豆皮含高脂肪

【減肥方法】不少女生減肥時，都會從飲食做起。坊間流傳很多瘦身食譜，均聲稱低卡路里，而且短期見效，不過到底是否適用於任何人呢？有網民早前於《小紅書》推薦「豆皮三明治」，製法不僅簡單，並聲言卡路里低，「想吃多大包多大」，絕對是款「減磅神器」。



【減肥方法】不少女生減肥時，都會從飲食做起。(IG@yuen_nnnnnn)

這款食譜偏向簡單易做，網民「小蘿菠吃不胖」便分享自己的製法，指就似平日所見的三文治般，配搭健康和多色的食物，如青瓜、煎蛋、番茄和牛肉片，而唯一不同的，便是以一大片煮好的豆皮取代麵包。她同時補充可加入辣椒醬或番茄醬添味道。除了看來營養豐富，有網民還特意計算熱量，指不過400卡路里，可取代任何一餐，「讓我一個月瘦了5公斤。」

【減肥方法】「豆皮三文治」製法。(小紅書@小蘿菠吃不胖)

蛋白質在減肥過程非常重要，日本名醫土田隆曾提出「蛋白質減重法」，指每日的攝取量中，需降低脂肪和澱粉比例，並提升蛋白質食量至三成，以將食物轉化成肌肉，增加新陳代謝。豆皮擁有豐富蛋白質，每100克便有0.62毫克的維他命B6，因此可助維持胺基酸正常代謝和減肥。

【減肥方法】「豆皮三文治」完成圖。(小紅書@小蘿菠吃不胖)

減肥方法｜豆皮卡路里不一定較麵包低！

就小紅書所提出的「豆皮三文治」，經營Facebook專頁「蒨膳營」的英國註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）認為，這做法不完全算是低卡食物，需視乎個人的日常飲食習慣而定，若該人本身早餐一般都是不加糖的牛奶麥皮和水果，那麼這未必是個好的減肥法。

她亦舉出，受傳統飲食習慣影響，內地人的早餐通常較豐富，份量亦較大；但相較而言香港人食量則偏少，因此以「豆皮三文治」作早餐不一定是好選擇。但若本身有些香港人早餐時已經常吃餐肉、沙嗲牛肉麵等高卡食物的話，因一般的日常飲食已習慣吃高熱量的食物，那麼假若轉食「豆皮三文治」，相較來說則是個較健康和低卡選擇。

此外，她提到三文治內的牛肉片、煎蛋和豆皮含豐富蛋白質，是健康早餐的重要元素，但豆皮內含的脂肪亦高，加上不知食譜內的準確分量，因此一塊豆皮其實「不代表卡路里會低於麵包，甚至可能相約」，若將豆皮轉回麵包來吃也無妨。