何天兒教「水腫急救小臉術」擺脫包臉　4步按摩紓解冬天浮腫疲勞

【何天兒｜減水腫】近日天氣轉涼，由於血液循環減慢，早上醒來後，面部經常出現浮腫，看來不甚精神。要消除水腫，不如來個簡單按摩。現年34歲的何天兒（原名何傲兒）原為港姐出身，相較昔日面形較圓，現時她擁有瓜子臉，還會透過YouTube分享美妝心得。數月前，她便公開自己的「水腫急救小臉術」，指只需每周花5分鐘，在敷面膜後或塗精華時，便可改善面部鬆弛。



【何天兒｜減水腫】相較昔日面形較圓，現時何天兒擁有瓜子臉。(IG@misslilyho)

【何天兒｜減水腫】何天兒(圖右)於2014年的照片。(視覺中國)

何天兒表示，身邊常有好友詢問其保養心得，因此決定拍片公開自己的秘訣。她將「水腫急救小臉術」分為4步，而首步便是塗抹精華。她認為女生需為保養買貴的護膚品，同時「有樣東西不需要錢又很重要的，就是按摩了。」她指在25歲後，骨膠原會持續流失，特別是蘋果肌位置，是最容易出現下垂。故她愛以精華做按摩，並選流動性較高的精華，如透明質酸等，這樣不僅可以補水，還不需洗面，以節省時間。

【何天兒｜減水腫】利用兩手的食指及無名指指腹，由眉心向上推至髮際線。(Youtube@Lily何天兒)

步驟一：減額紋大法



當臉上塗勻精華後，便可進步按摩。何天兒會利用兩手的食指及無名指指腹，由眉心向上推至髮際線，再將手部左右移動，並重覆動作，就能幫助改善抬頭紋及表情紋。她憶述有次演戲，當瞪眼時便發現有紋，於是開始注重這方面的保養，並認為這按摩法奏效，同時提醒大家按摩時，不要忘掉太陽穴的位置。

【何天兒｜減水腫】將中指及無名指打開，放在眉骨和臉頰位置，形成一個V字。(Youtube@Lily何天兒)

步驟二：回復迷人電眼



何天兒其後會重點按摩眼部區域。她教授，會將中指及無名指打開，放在眉骨和臉頰位置，形成一個V字，並利用指腹力，將手指拖後合實。這個動作有助提升眼部的循環，減少浮腫和黑眼圈，亦減少魚尾紋的出現，同時還可消除疲勞。

【何天兒｜減水腫】利用3隻手指的關節力，於蘋果肌位置向上推，同時以另一隻手橫向外掃。(Youtube@Lily何天兒)

【何天兒｜減水腫】下巴位置也用同樣方法按摩。(Youtube@Lily何天兒)

步驟三：顯小臉按摩



若然面部脂肪較多，何天兒認為可以按摩蘋果肌，持續10多天後，便可見出效果。她會利用3隻手指的關節力，於蘋果肌位置向上推，同時以另一隻手橫向外掃，並一直重覆動作，直至精華吸收。她稱，之前與家人去歐洲旅行，每晚都用精華做這套按摩，然後回來時，同事都問她「是否做了些甚麼？」可見出這套按摩法的「威力」。此外，她亦以同樣方法按摩下巴位置。

【何天兒｜減水腫】將拇指打開呈L形，然後將虎口位卡在下顎線。(Youtube@Lily何天兒)

【何天兒｜減水腫】按壓耳後穴道。(Youtube@Lily何天兒)

步驟四：L形按摩法、減雙下巴



來到最後一步，何天兒指是個很棒的動作。她會將拇指打開呈L形，然後將虎口位卡在下顎線，並利用指腹力於臉頰位置由內而外推，再往下推至耳後。而在按壓耳後穴道後，可以再往下推至鎖骨，接著按壓該位置。最後她會利用3指力，於顎骨底的坑位向外打圈掃，其後拖向下至鎖水，以將水腫帶走。

資料來源：Lily何天兒