躺著煲劇也能瘦腿！日本瘦大腿操破百萬觀看　靠7動作2周激減6cm

瘦大腿運動｜想打造完美身形體態，除了做帶氧運動及控制飲食全身減肥外，更加需要針對局部部位鍛鍊線條。不少女生都會遇到大腿贅肉難減的問題，有日本YouTuber就拍片分享了一系列瘦大腿運動，更實測過連續做2星期，大腿圍激減了6cm。瘦大腿操簡單易做，可以躺在地上邊玩手機邊運動，女生們趕快學起來吧！



瘦大腿運動｜想打造完美身形體態，除了做帶氧運動及控制飲食全身減肥外，更加需要針對局部部位鍛鍊線條。（sharonchanmanchi@IG）

瘦大腿運動｜動作1：抬腿運動

首先平躺在瑜伽墊上，然後把雙腳伸直抬起，雙腳開合，反覆維持約30秒。

瘦大腿運動｜動作1：抬腿運動（YouTube@トレぴな【脱ムチコ】 影片截圖）

瘦大腿運動｜動作2：雙腳開合伸展

同樣是平躺在地上，雙腳伸直向上，再將雙腳打開至大字馬狀態，盡量向兩邊伸展，收回來時保持直腳碰碰腳踝，一直重複動作即可。

瘦大腿運動｜動作3：雙腳交叉伸展

跟上一個動作相似，同樣把雙腳伸直向上，再將雙腳打開至大字馬狀態，盡量向兩邊伸展，但今次收回來時雙腳交叉，一直重複動作。

瘦大腿運動｜動作4：蛙式伸展

躺在瑜伽墊上屈曲雙腳，腳掌貼腳掌膝頭向外打開，然後向上抬起，重複動作。

瘦大腿運動｜動作5：直角單腳伸展

先將雙腳向上抬起，然後把其中一隻腳向外打開，盡量開至貼近地下，雙腿呈90度，把腳收回來後伸展另一隻腳，左右腳交替地做。

瘦大腿運動｜動作6：雙腳前後擺動

躺平後把雙腳向上抬起，然後有節奏地前後擺動雙腳。

瘦大腿運動｜動作7：雙腳屈曲伸展

雙腳屈曲呈90度，然後保持屈曲打開雙腿，鍛鍊大腿內側肌肉，幫助收緊腿部贅肉。

把以上7個動作重複3遍，動作與動作之間可以稍作休息，完成整套動作後緊記要拉拉筋，放鬆一下大腿肌肉。日本 YouTuber 更實測過發現連續做2星期，竟能令大腿圍激減 6cm，可見效果顯著，女生們也趕快試試，齊來養出一對修長美腿吧！

資料來源︰YouTube@トレぴな【脱ムチコ】影片