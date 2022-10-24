整容｜少女為圓夢豐唇逾30次驚變「孖膶腸」　懶理負評追求無我

整容｜今時今日「整容」不再是禁忌話題，大眾漸漸都認為是很正常的一件事情。畢竟每個人都有變美的權利，但有些人對變美的追求卻逐漸失控，且危及自身健康狀況，到底現今的審美觀是什麼？



整容｜外國女誓做芭比 不惜整容逾30次

現年23歲一名來自保加利亞女生安德莉雅（Andrea Ivanova）自小夢想成為芭比娃娃（Barbie），為了實現小時候的夢想，她於2018年首次接觸整形手術，展開了改造計畫。當時安德莉雅已經自豪表示自己要擁有「全球最大的嘴唇」，並自稱為「巴爾幹芭比娃娃」。她為了跟芭比更相似，更貼近其形象，不惜先後進行豐胸、重塑下巴將臉拉長，以及持續注射玻尿酸進自己的嘴唇，現總累積已做了超過30次。

整容｜外國女誓做芭比 不惜整容逾30次（ Instagram@andrea88476）

整容｜瘋狂豐唇驚變「孖膶腸」恐喪命

據外國媒體《太陽報》報道，女生把自己原先的嘴唇變豐厚，瘋狂注射30次的玻尿酸豐唇，後更開始臉部整形至豐胸手術等等。安德莉雅表示：「我喜歡古怪而奢華的外觀」，當嘴唇只要有稍微塌陷，她便會立馬「回廠維修」補充填充物，她更聲稱保加利亞首的每家整形醫院經已光顧過。當問到豐唇前後花費時，連她本人都難以算清。

整容｜瘋狂豐唇驚變「孖膶腸」恐喪命（ Instagram@andrea88476）

如今安德莉雅的嘴唇已超乎常人，整容醫生亦警告，若再持續增大未來有機會堵住鼻孔，且她要注意巨大嘴唇所引發的疼痛，還是有機會導致感染、腫脹等副作用。將來她再進行任何手術都可能發生喪命危機，加上豐厚嘴唇也造成她日常的不便，但種種勸阻她都不理會，仍堅持繼續整容。

整容｜整形醫生亦警告，若再持續增大未來有機會堵住鼻孔，且她要注意巨大嘴唇所引發的疼痛，還是有機會導致感染、腫脹等副作用（ Instagram@andrea88476）

整容｜懶理負評：「豐唇對我來說很重要，我喜歡它」

安德莉雅整容後的外表，十分引人注目，而且她個人社交平台亦吸引不少粉絲。她更表示，有粉絲不時想邀請她到各國去與他們見面。整容後的她從沒有後悔，而且對外貌感到十分滿意。她每次發帖文都會收到網民兩極的評價，有人喜歡她同時，亦有人對她的外貌有異議及批評，更有人呼籲尋求心理諮詢，而且女生家人則對她外表的變化感到不滿，但她毫不在意：「我不在乎這些，因為豐唇對我來說很重要，我喜歡它」。她直言自己單純堅持自己喜歡的事，絕不會理會外界的聲音。

整容｜少女整容前（ Instagram@andrea88476）

整容｜懶理負評：「豐唇對我來說很重要，我喜歡它」（ Instagram@andrea88476）

追求完美、追求美麗絕對不是罪，但是失去自己就是問題。女生為求達到所謂「夢想」，不顧安危無視家人感受，這算是一個成年人該有的模樣？「身體髮膚受諸父母」，或許有人會認為是道德綁架，如今連醫生都出來警告，甚至她個人日常生活都不便，那麼所謂「夢想」真的如此重要？假若有天女生不幸整容過度至喪命，最終傷心難受的人都是她的父母。