整容｜少女愛美走火入魔！只求擺脫1事連下體都動刀恐終無法站立

整容｜女為悅己者容，女生愛美是理所當然的事，但愛美到走火入魔程度就是嚴重問題。近十年大眾對整容日漸接受，不少女生為了讓外表變得更完美都會稍微調整，各地女星亦大方承認整容，可見整容現象愈趨普及，甚至已演變成為一種潮流。



整容｜墨西哥有名30歲的網絡達人過分追求美麗，不惜全身各部位都進行整容手術。（IG@1800leavemaryalone）

整容｜網紅由頭到腳都動刀 愛美程度已走火入魔

不過，墨西哥有名30歲的網絡達人過分追求美麗，不惜全身各部位都進行整容手術。除了雙眼、鼻子、胸部有動刀外，誇張至下體都動過手術，她聲稱自己擁有全球最肥大陰道和豐臀。從相片可見她愛美的程度經已走火入魔，除了「過火」外，她更自爆整容整到差點喪命。

整容｜除了雙眼、鼻子、胸部有動刀外，誇張至下體都動過手術。（IG@1800leavemaryalone）

根據外國媒體報道，這名墨西哥網絡達人Mary Magdalene曾進行數次的整容手術，21歲初接觸整容，其後多年間先後進行3次隆胸、3次提臀，以及去除臉頰脂肪、脂肪轉移及多次隆鼻等手術。基本上由頭到腳都動過刀，全個身體都佈滿人工填充物。此外她擁有22磅「巨胸」，連下體都要動手術。直到2018年，一次擴大陰道手術差點喪命，所謂「上得山多終遇虎」，可是她依然不感害怕，繼續進行唇部提升手術，由於過度豐唇而令嘴巴無法合起，終日張開。

整容｜墨西哥網絡達人Mary Magdalene曾進行數次的整容手術。（IG@1800leavemaryalone）

整容｜嚴重後遺症 終日再無法站立

早前她透露，自己過分沉迷整容導致出現嚴重後遺症，如今日常需以電動輪椅代步，恐怕往後都無法再正常站立。由於她身體都佈滿人工填充物，身體變得腫脹，她表示：「我走路時很痛，但人們以為我想吸引人注意。」、「我的胸部和臀部太重了，我的腳都很腫，感覺就似腳踝會消失一樣。」然而，她的身體再無法自由行走活動，唯靠電動輪椅代步，她更在個人社交平台發布限時動態表示：「正在尋找粉紅色電動輪椅，若是有人想買給我，請私訊」。

整容｜她擁有22磅「巨胸」，連下體都要動手術。（IG@1800leavemaryalone）

整容｜過分沉迷整容導致出現嚴重後遺症，如今日常需以電動輪椅代步，恐怕往後都無法再正常站立。（IG@1800leavemaryalone）

整容｜無悔整容 為擺脫1事感值得？

Mary Magdalene曾跟網民分享未整容前的相片，當時她樣貌既清純又陽光，身上有少量紋身，擁有健康小麥膚色。許多網民看到多年間的巨大改變，不禁大慨嘆留言表示：「很難相信那是你」、「你以前更美」、「求求你停止整容」。

整容｜Mary Magdalene曾跟網民分享未整容前的相片，當時她樣貌既清純又陽光（IG@1800leavemaryalone）

整容｜她身上有少量紋身，擁有健康小麥膚色。（IG@1800leavemaryalone）

雖則眾人對其外表並不欣賞，但Mary本人仍然堅持滿意現狀，多年間，她整個整容之路前後花費了超過10萬美元（約78萬港元）。縱使外界的負面聲音，還是如今自己出現嚴重後遺症，她絲毫無悔踏上整容之路，她表示，這一切能讓自己擺脫脫衣賣淫的生活，因此都是值得的。