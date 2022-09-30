頸紋｜4個按摩步驟淡化頸紋抗衰老　凡士林、BB油平價打造天鵝頸

女人除了保持身材、保養好臉部肌膚，還有一個經常被忽略的地方，那就是頸紋。由於頸部這位置的油脂較少，皮膚又薄，所以長期動久了、低頭久了，一條條又黑又明顯的頸紋就出現了。



當然，頸紋還是會分深淺，幸運的朋友可能看起來就沒那麼嚴重，但這並不代表你就可以不保養。而今天小編就要來給大家介紹一篇小紅書@小王同學推薦的淡紋教學，大家一起學起來變美變年輕吧！

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事實上，這位小姐姐的淡紋方法非常簡單，這也是許多博主都在進行保養的方式。首先，你只要準備 3 樣必備好物，那就是凡士林（Vaseline）、BB油（Johnson's Baby Oil）和淡紋頸霜，然後再根據教學一步步操作。

小姐姐表示，在開始所有步驟之前，可以先用熱毛巾敷一下頸部，接著就把 Vaseline 和幾滴 Baby Oil 攪拌搓勻後一起抹在頸上。

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再來下一個步驟就是跟著教學給頸部進行按摩，其中包括提拉頸部、撐開頸紋，以及左右來回推開等…跟著做，準沒錯！

到了最後一個步驟，就是給頸部厚敷上自己常用的淡紋頸霜就完事了。圖片中小姐姐有推薦自己所用的品牌，但大家可以隨意入手自己喜歡的牌子，比如 innisfree、Kiehl's等都有推出頸霜，沒買過的姐妹可以先了解了解~

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要記得，女人想要漂亮就得堅持保養，時間久了，你一定會發現自己越來越好看噠！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】