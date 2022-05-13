按摩5分鐘練出仙氣天鵝頸　踢走顯老頸紋雙下巴　2週回復V面緊緻

保養臉部的時候，許多人常常會忽略脖子，導致在不知不覺中就出現了頸紋。



頸紋不僅容易顯老，一旦產生還比臉上的細紋更難消除，所以每天按摩頸部五分鐘，除了可以改善頸紋，長期還能讓你從小短頸變天鵝頸，甚至連雙下巴都跟著消失不見！

只需兩週每日5分鐘推走頸紋、雙下巴，練成超仙氣天鵝頸！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

按摩霜不可少

要消除頸紋，搭配按摩霜是不可少的，首先在脖子上塗抹按摩霜，接著雙手食指呈L型，從下往上將按摩霜畫圈塗抹均勻，記得從中間鎖骨位置往上推，接著可以雙手交替將按摩霜往脖子後緣推。

手勢方向很重要

將按摩霜均勻的塗抹至脖子各個角落後，從鎖骨處往上推，由下而上，雙手手掌交替，由下往上提拉推至耳後，將毒素從淋巴線排出。

同場加映：豐胸方法｜鍾麗緹6分鐘收副乳豐胸運動：踢走拜拜肉、胸部秒變挺（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

伸展運動更加強

按摩完頸部後，接著可以搭配頸部的延伸運動，首先雙手併攏，將兩個大拇指放在下巴處，頭抬45度角，盡量將脖子往後伸展，視線看向後方，停頓5秒後再回到原來位置。

延伸閱讀：

日本知名抗老管理師公開：十秒瘦臉按摩手技！淡化法令紋、緊緻雙下巴全都靠「這招」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】