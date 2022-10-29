萬聖節妝容必學！六款簡易萬聖節派對眼妝　一支眼線筆就足夠

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】下星期一（10月31日）就是萬聖節，剛好碰上了上班日，覺得臨時換妝太麻煩的話，可以試試看在眼妝上加點小心思！在小紅書上有位美妝博主「蘑菇豆子」分享了六款萬聖節眼線畫法，不會太驚悚之餘，就算戴著口罩也能充滿萬聖節氣息，而且畫法相當簡單！



【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】 一支眼線筆就可以畫出充滿萬聖節氣氛妝容（IG@togipan）

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】1：蜘蛛網眼線

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】蜘蛛網眼線畫法簡單，只需在原本眼妝上加上線條。（小紅書@蘑菇豆子）

先黑色眼線筆畫4條放射狀線，再在兩條放射狀眼線之間連接兩條弧線，畫出蜘蛛網。最後用紅色眼線筆在其中一條放射狀線和眼尾，畫上紅色線作點綴。

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】2：小幽靈眼線

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】小幽靈眼線除了黑色眼線筆外，還有準備白色眼線筆（小紅書@蘑菇豆子）

先用白色眼線筆順著眼尾畫出一個水滴形狀，再畫出兩隻手和閃爍圖案，最後用黑色眼線筆在白色小幽靈邊描繪黑邊，以及畫上眼睛、嘴巴，這樣可愛的小幽靈就畫好了！

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】3：小野貓眼線

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】小野貓畫法超簡單又可愛！（小紅書@蘑菇豆子）

先用黑色眼線筆在眼尾畫一條粗眼線，再在雙眼皮褶上畫兩個小三角形，萬聖節小黑貓畫法超簡單！

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】4：小蝙蝠眼線

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】小蝙蝠就有一點點難度，畫弧線時要小心（小紅書@蘑菇豆子）

先用黑色眼線筆，像圖片白線指示先畫四條線，再畫上三條弧線，將上一步驟的四條線連接，最後把線條內空白位置塗黑即，簡單的小蝙蝠翅膀就畫好了！

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】5：骷髏頭眼線

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】骷髏頭眼線很應節！（小紅書@蘑菇豆子）

先畫一條上揚的眼線，再在眼下畫兩個小水滴，以及在眼線上畫一個小十字，是可愛版的骷髏頭。

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】6：小惡魔眼線

【萬聖節妝容︳萬聖節眼妝】小惡魔眼線畫法比想像中簡單（小紅書@蘑菇豆子）

在眼尾畫個Z字形的尾巴，然後在末端畫個小三角形，最後在下眼瞼處畫兩個三角形就完成，就算是第一次畫也不會失手！

資料來源︰「蘑菇豆子」小紅書