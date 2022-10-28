陳凱琳素顏拍片現凹陷臉頰 網民擔心：太瘦了！日常4方法改善臉凹

陳凱琳近日在社交平台小紅書分享 Vlog 記錄媽媽的一天，影片中看到陳凱琳把頭髮梳起並以素顏出鏡﹐多個角度都看到陳凱琳臉型消瘦和有明顯的黑眼圈。網民也心痛留言：「再胖一些，臉部太瘦了」，甚至直言瘦到凹陷了。陳凱琳是屬於天生身型較瘦削，臉型也相當尖，在鏡頭拍攝下，更容易顯出臉頰凹陷問題，這也是不少女生苦惱的問題。



陳凱琳分享「媽媽的一天」的影片時，多個角度都看到她臉型消瘦和有明顯的黑眼圈（小紅書@陳凱琳Grace）

醫美專家楊志賢於節目中分析臉頰凹陷原因（《健康同學會》截圖）

關於臉頰凹陷的原因，台灣健康類綜藝節目《健康同學會》曾邀來醫美專家楊志賢就此分析，他分享了三個主要原因，分別是臉部先天骨架、隨著年紀膠原蛋白流失以及臉部表情過多都會引致臉頰凹陷。醫美專家楊志賢就他的專業建議以醫美打針填充方式，解決臉頰凹陷問題。

但如果是害怕打針，不妨可以嘗試這位台灣 YouTuber 77老大分享的方法。這位YouTuber 77老大更建議崇尚自然，他認為只要促進氣血循環、保持皮膚的濕度並疏通經絡，就有效延緩肌膚老化，可達到臉頰澎潤和蘋果肌飽滿效果。



臉頰凹陷自救方法1：自製三七（田七）面膜

台灣YouTuber 77老大畢業於台灣長庚大學中醫學系，經常在YouTube上分享醫學知識。（YouTube頻道 《77老大》截圖）

77老大分享近年來在現代藥理研究中，三七皂甙可以消除自由基、延緩衰老以及對抗肌肉鬆馳，還有淡斑美白功效，對抗衰老。77老大分享的三七（田七）面膜做法很簡單，只需把10克三七（田七）粉，加上水、蜂蜜或綠茶混合，把它調製成糊狀就可以全臉敷上。

三七（田七）面膜的好處很多（Youtube頻道 《77老大》截圖）

而水、蜂蜜及綠茶要怎麼選擇，77老大就提到用水是成分最單純，用蜂蜜就有加強保濕效果，綠茶則有助加強控油效果，大家可以根據需求選擇。使用次數大概一星期一至兩次，他同時以自身經驗分享到使用四次後就會看到效果！

臉頰凹陷自救方法2：中藥茶飲 - 神仙茶

77老大分享的神仙茶簡直是全位美容茶飲（Youtube頻道 《77老大》截圖）

77老大分享的這款神仙茶是所有體質的女生都能喝的，它不僅能讓臉頰澎潤，還有減少細紋和氣色紅潤，只需一周喝三至四次便可。77老大分享到茶飲當中的何首烏是一款有效抗氧化、抗老化的藥材，而玉竹和沙蔘可以幫助保濕補水及減少皮膚乾燥，對減淡細紋很有效；黃耆則可以補氣，讓你的肌肉減少鬆垮下垂機會，皮膚彈牲也跟著變好；桂圓、紅棗及枸杞都是補血的藥材，幫助氣色紅潤。

神仙茶所需藥材都是中藥房找到的材料，簡單方便（Youtube頻道 《77老大》截圖）

神仙茶所需藥材及份量：

玉竹 5g

黃耆 5g

何首烏 3g

沙蔘 3g

桂圓 3g

紅棗 2顆

枸杞 5顆



神仙茶用 600ml 水悶泡20分鐘即可。



臉頰凹陷自救方法3：穴位按摩

77老大有重點提醒按摩時不要太用力（Youtube頻道 《77老大》截圖）

77老大提到自己把這套按摩手法分享給幾位朋友，他們都紛紛表示按摩後直接看到改變。他先分享三個簡單穴位按摩，都是針對臉頰凹陷問題，每天堅持按摩這三個穴位各一分鐘，就有效幫助肌膚回復彈性及提拉緊緻。77老大也建議晚上卸妝後或早上起床時按摩，效果會更好。按摩前記得先在手上塗抹些精油或嬰兒油，可以避免皮膚拉扯產成細紋。

穴位按摩第一組動作

第一個穴位是迎香穴，位置在鼻翼兩側位置，而第二個穴位是巨髎穴，是鼻翼及瞳孔交接位置，然後用兩隻手指頭輕輕往上推按摩，這一組可以兩個穴位一起按。

穴位按摩第二組動作

輕輕按摩穴位即可！（YouTube頻道 《77老大》截圖）

第三個穴位是下關穴，位置在接近耳朵，顴骨下面，同樣輕輕按摩，不要太大力。最後77老大重點提到「早睡二十分鐘，臉凹少一分。」改善生活習慣非常重要，不要熬夜！另外在飲食中，多進食一些滋陰養血補腎的食材，可以增加膠原蛋白及玻尿酸（透明質酸），對於臉頰澎潤及抗衰老有很大益處。