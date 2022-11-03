減肥｜從巓峰72kg減20kg　YouTuber分享「目標減肥法」：每日磅重

【減肥】不少女生都努力減肥，最後瘦下很多磅，YouTuber「李李哩」亦不例外，體重曾高達71.9公斤，後來成功減掉20公斤。雖然她現時復胖約3公斤，但她整體也減掉不少，並於網上拍片《減肥五個小技巧傳授給你》，大方分享自己的減肥法則，其中的3個不知大家也試過嗎？



【減肥】YouTuber「李李哩」體重曾高達72.9公斤。(YouTube@李李哩)

【減肥】她其後曾減掉超過20公斤。(IG@bibiya611)

相信不少女生在年少時，都愛吃美食和零食，即使身形變胖，也不會在意。但隨青春期開始，會多注重外表和身形，並下定決心減肥。「李李哩」表示，自己當時雖有減肥想法，但說了過百次仍沒付諸實行，直至有次大學畢業旅行，由於到泰國峇里島玩水，要穿比堅尼，故決心減肥，站在多年沒用的體重磅上後，驚覺數字超出預期，「我倒抽三口氣，站在那個體重磅上完全不敢動，因為我從來沒有想過，我已經達到這個巓峰了嗎？」加上當時失戀，於是她決定要減肥，最後在實行減肥後約3、4個月，體重直接下降，減了超過20公斤。

【減肥】「李李哩」認為減肥關鍵在訂立目標和保持決心。(IG@bibiya611)

減肥法則一：不喝含糖飲料

雖然喝水能助減肥，但不少人都間中會以手搖飲品，取替淡而無味的清水，這樣容易墮入致肥陷阱。正如「李李哩」愛喝超商飲料，指中學時期一天會喝2至3杯；讀大學時，亦每天飲至少一杯。而在她戒掉這些飲品及牛奶等乳製品後，轉以美式咖啡燃燒脂肪，並喝豆漿及清水保持身體所需，這樣維持一段時間，便有助減肥。

減肥法則二：喜愛明星設做手機屏幕

若漫無目的減肥，很容易便會放棄，故「李李哩」認為，應先訂立明確目標才去實行減肥。如她會將喜歡的偶像相片，設成手機屏幕，讓它化成動力，在每次打開手機時，都可提醒自己，身形體重都要努力跟上對方，並催眠自己能夠做到，以增加持績減肥的衝勁。

【減肥】她認為每日磅重可助推動減肥決心。(IG@bibiya611)

減肥法則三：量體重警惕

每次減肥成功後，看到體重磅的數字，難免會感安慰和滿足。「李李哩」亦指，這組數字更是重要的減肥關鍵，並會選在晚餐後量度，由於這時的體重都會較大，故看見時都會更清醒，讓自己保持警惕，知道不能再吃下去，更不惜運動多點，助自己回到原來體重。

資料來源：YouTube@李李哩