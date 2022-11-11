日女小學開始整容人生迎來大轉變　力證不只是天生好看才有價值

整容︳很多人都抱著「你的外貌如何，你的命運也必如何」的心態，認為長相漂亮的人的待遇會與眾不同，因此非常渴望變美。現在科技發達，修圖風氣盛行，不少對自己外表不滿意的年輕人決意直接整容，將外貌改成心中完美的樣子。日本一位女網紅「地雷チャン」從小學開始整形，至今豪花港幣約55萬元在手術上，全因其妹妹天生長得非常可愛，與自己截然不同，更撞臉「國民老婆」新垣結衣！



日本一位女網紅從小學開始整容，至今豪花港幣約55萬元在手術上，全因其妹妹天生長得非常可愛。（Twitter @zirazyo_）

日本女網紅「地雷チャン」接受日媒「ORICON NEWS」訪問表示，自己從小學就因為長相被欺負，國中時更因為長相太醜，莫說是和異性交往，就連跟同性當朋友都成問題。天意弄人，相反其妹妹則長得非常可愛，與演員有村架純和新垣結衣長得很像，初中的時候還被稱作校花，追求者也是不計其數。由於從小讚美都是落在妹妹身上，「地雷チャン」慢慢變得自卑，萌生改變外貌的想法。

日本女網紅「地雷チャン」表示自己從小學就因為長相被欺負。（Twitter @zirazyo_）

雖然長得不美，但「地雷チャン」自小很嚮往進入演藝圈，所以從小學三、四年級便開始嘗試各種美容方法。她認為自己的眼皮厚重，於是用膠水黏在眼皮上，形成雙眼皮。後來從媽媽口中得知有「整容」這件事，便拜託家人讓她動整容手術，並說明這對其未來的工作發展有幫助，家人也因此同意了。於是，「地雷チャン」從小學五年級開始整容，一步一步將自己改變成現在的模樣，總共花了1千萬日圓（約55萬港幣）之多。

「地雷チャン」從小學五年級開始整容，一步一步將自己改變成現在的模樣。（Twitter @zirazyo_）

可幸的是，變美後的「地雷チャン」人生迎來大扭轉，高中整容後，不僅人際關係變好，做任何事情也都順利很多。得到不少人的青睞、稱讚，更被稱為「翻版佐佐木希」。即使生活上仍有不如意，也因為滿意的外貌使心情變好。工作上，她還曾以「あま津うに」為藝名當過聲優和動漫歌曲的歌手，在經營TikTok亦做出不俗的成績。

變美後的「地雷チャン」人生迎來大扭轉，不僅人際關係變好，做任何事情也都順利很多。（Twitter @zirazyo_）

先前「地雷チャン」在TikTok發佈了其整容前後的對比影片，獲得260萬的觀看次數。「地雷チャン」認為現今社會上仍存在「天生好看才有價值、整容變好看沒價值」的觀念，讓她更想透過自身經歷打破這些刻板印象，讓愛美的人也可以不用忌諱閒言閒語，順著自己的心意作出改變。