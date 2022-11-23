肥皂｜9款天然沖涼番梘　LUSH、Sabon口碑好　法國馬賽皂內行先識

洗澡這件小事看似日常，細節中卻充斥著滿滿學問！就拿沐浴品的種類來說，除了大眾熟知的沐浴露之外，沐浴肥皂（番梘）、香皂也有著一派的擁護者～不過你可能會想，肥皂與香皂有甚麼優勢？



事實上，選到成分溫和、單純的洗澡肥皂，比起沐浴乳更加貼近肌膚PH值，且洗後的肌膚刺激也較少，是許多敏感肌膚養膚時的首選！同樣喜愛肥皂、香皂的妳，以下9款口碑清單可別錯過。

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L'Occitane

精油專家L'Occitane，一直以來以植物萃取、天然配方為原則，旗下針對身體肌膚的養護產品更是豐富多元～其中乳木果油系列更是當家的保濕擔當！這款默默有著穩定客群的乳木果牛奶皂，不僅採用最溫和的天然配方為核心，更加強了清潔後肌膚的潤澤感受，最重要的它散發的淡淡牛奶香，全家大小都很適合呢！

LUSH

對於洗澡的儀式感，LUSH再擅長不過～而今年瞄準當家的香氛皂系列，品牌更限定推出這款北極小熊香氛皂！俏皮的立體設計增加的洗澡時的趣味性，而滿滿溫和燕麥奶添加，更能以最溫柔的方式舒緩肌膚乾燥、溫和清潔，再加上香草和杏仁香氣，洗後療癒感倍增。

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Sabon

除了海鹽磨砂膏之外，Sabon的手工皂也是饕客才懂買的私房貨！雖然沒有亮眼包裝，但每一塊卻都真材實料，像是這款香芒奇異果甘油手工皂就保留了珍貴甘油成份，使潔淨肌膚同時也能讓皮膚保有光澤與彈性，而那熱帶水果般的香氣，更是粉絲們最著迷的點。

Fer à Cheval

擁有百年歷史的法國製皂大師Fer à Cheval，是每個人走訪一趟法國必買的伴手禮！採用手工馬賽皂製成，每一塊皂體皆富含摩洛哥堅果油、甜杏仁油和乳果油，泡沫細緻、香氣宜人，甚至有多達七款香味（薰衣草、玫瑰花瓣、無花果葉、茉莉花琥珀、蜂蜜杏仁、白茶柚子、海濱柑橘）可以選擇！甚至96%天然以及無添加化學防腐劑的溫和屬性，敏感肌膚也能安心使用。

Boti-K Pure

來自南美阿根廷的美妝保養品牌Boti-K Pure，不光透過高彩度的包裝視覺展現阿根廷的文化底蘊，堅持天然、有機、無添加、低敏感原則的它，每一款產品更選用與肌膚皮脂度最相近的有機果油作為原料！從成分到香氣皆謹慎把關，其中這塊植物皂不只是品牌第一款產品，更是最受歡迎的護膚單品。

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PIBU PIBU

韓國訂製潔膚品牌PIBU PIBU，總是有許多令人意想不到的設計創意讓人驚喜！品牌跳脫沐浴品的框架，讓每一款機能性、香氣皆能相互調和自己DIY，甚至這款幸福製皂組也將肥皂迷你化，並結合洗髮、潔面、沐浴三種機能單品，每一款皆取自無患子果植物性皂素製成，並結合添加橄欖油、酪梨油、茶籽油，溫和親膚同時又有優異清潔力。

Pilling Bean

咖啡美肌品牌Pilling Bean以肌膚活力飲品為概念，打造五款2 in 1臉部身體兩用純淨潔膚皂！每一款肥皂中，各別加入咖啡粉(渣)、綠茶、草莓、番茄及薰衣草等植物食材成分，清潔同時還有著大小分子玻尿酸的保濕補充，純素的呵護、天然保養油的養膚，讓洗後肌膚依舊軟嫩不乾澀。

阿原

台灣手工皂遠近馳名，阿原就是最好的代表！阿原的經典皂系列今年首度迎來升級改版～不只加強了減碳環保的核心價值，將包材改成紙質包裝，甚至採用乳油木果油、橄欖油、椰子油三種油脂黃金配比重新製作最親膚的皂體，像是者款適合中性與乾性肌膚使用的月桃皂，就是女性消費者的最愛之一。

Snow Fox

最後看到的則是來自澳洲的純淨小眾品牌Snow Fox！Snow Fox不只有面膜出名，以前衛簡約風格為視覺的它，更依照膚況需求打造各類的洗髮、清潔皂！這款洗護磚，就特別瞄準有著背痘、出油、角質堆積困惹者，採用巴西黑泥作為核心，並融入天然礦物泥和8款澳洲植物精油，能有效剃除肌膚油脂達到深層清潔，不只可用於洗澡，也能洗頭，特別適合皮膚相對粗糙的男性使用。

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